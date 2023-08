La croissance économique est faible et pourrait nuire aux États-Unis pendant des décennies : Dambisa Moyo

Croissance économique lente est une préoccupation majeure affectant les résultats des entreprises en ce moment, a déclaré Chambre des lords Baronne Dambisa Moyo.

Le déclin de la productivité et les questions concernant la mesure sont une préoccupation, tout comme le sujet de la façon dont l’intelligence artificielle peut transformer le fonctionnement de la société alors que de plus en plus de personnes sont déplacées de leur emploi, a déclaré Moyo dans une interview avec CNBC.

« Je suis particulièrement inquiet parce que les économies développées et en développement ont du mal à atteindre ce taux de croissance de 3 % par an, qui est nécessaire pour doubler le revenu par habitant en une génération. Je pense donc que ce serait pour moi la question clé. sur lesquels nous devons nous concentrer », a expliqué l’auteur de « How Boards Work ».

Cette croissance de 3 % de l’économie est cruciale pour améliorer les moyens de subsistance.

« Tout l’espoir est que nous continuons à améliorer les moyens de subsistance des gens et que les gens puissent accéder à des opportunités, non seulement en termes de biens publics comme l’éducation et les soins de santé et des infrastructures de qualité, mais aussi être en mesure d’améliorer leurs moyens de subsistance en accédant à d’excellents opportunités. Mais nous ne sommes pas en mesure d’y parvenir. La politique publique ne peut y parvenir, pas plus que les entreprises si l’économie ne se développe pas », a déclaré la baronne de la Chambre des lords.

En lien avec la baisse du PIB, on constate une baisse de la productivité malgré les progrès technologiques.

« Les chiffres de la productivité aux États-Unis sont en baisse d’année en année et une estimation approximative que j’utilise et de nombreuses preuves ont montré que le nombre est très important, environ 60 % de la raison pour laquelle un pays se développe et un autre non est due à la productivité. .… Je pense que beaucoup de cela en ce moment, nous l’espérons, est mis à la hauteur de la mesure, ce qui signifie qu’il existe de nouveaux secteurs et de nouveaux emplois et de nouvelles opportunités et de nouvelles plateformes d’information qui ont émergé de la technologie. Et malheureusement, notre modélisation de la productivité et l’économie n’a en fait pas suivi », a-t-elle déclaré.

Moyo a également déclaré que l’IA est fébrile dans toutes les facettes de son travail en tant qu’investisseur, économiste, membre du conseil d’administration et conseillère en politique publique.

« Au niveau micro, cela pourrait avoir un impact significatif non seulement sur les modèles commerciaux et sur la façon dont les entreprises se constituent et pensent à allouer des ressources comme le capital et la main-d’œuvre. Mais aussi, je pense que cela pourrait être incroyablement transformateur pour le rôle de l’État si en effet nous se retrouver avec beaucoup plus de personnes sans emploi », a expliqué Moyo.

Regardez la vidéo ci-dessus pour voir l’intégralité de l’interview.