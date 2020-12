L’économie britannique, battue cette année par le coronavirus et maintenant confrontée à de nouvelles craintes d’un Brexit sans accord, a fortement ralenti en octobre par rapport au mois précédent, selon des données officielles publiées jeudi.

Le produit intérieur brut n’a augmenté que de 0,4% en octobre par rapport à septembre, enregistrant une croissance pour le sixième mois consécutif, a déclaré le Bureau des statistiques nationales dans un communiqué.

Cela a marqué un net ralentissement par rapport à une expansion de 1,1% en septembre, tandis que les analystes ont mis en garde contre un mois de novembre difficile lorsqu’un deuxième verrouillage partiel a été imposé en Angleterre.

L’ONS a ajouté jeudi que le PIB restait 7,9% en dessous des niveaux d’avant la pandémie en février – et a noté que le taux de reprise a ralenti chaque mois depuis juin.

La production a également été touchée après l’imposition de mesures plus localisées de contrôle du virus dans certaines parties du nord et du centre de l’Angleterre, ainsi qu’en Écosse et au Pays de Galles.

– Sous le pic pré-pandémique –

«L’économie britannique a maintenant augmenté pendant six mois consécutifs, mais reste toujours environ 8,0% en dessous de son pic d’avant la pandémie», a déclaré Jonathan Athow, statisticien national adjoint à l’ONS.

«La production des services publics a augmenté, tandis que la construction automobile a continué de se redresser et que le commerce de détail a de nouveau fortement progressé.

« Cependant, la réintroduction de certaines restrictions a entraîné un impact sur la croissance des services, avec une forte baisse de l’hospitalité, ce qui signifie que l’économie dans son ensemble n’a progressé que modestement. »

Le verrouillage initial de Covid-19 en Grande-Bretagne a plongé l’économie dans une récession record au premier semestre de cette année.

L’économie a ensuite connu un rebond historique au troisième trimestre grâce à l’assouplissement des freins, mais les économistes s’attendent à un effondrement au quatrième trimestre en raison de l’impact du deuxième verrouillage partiel de l’Angleterre en novembre – et des restrictions régionales ultérieures en décembre.

« L’économie a démarré lentement au quatrième trimestre car elle a été affectée par l’augmentation des restrictions d’activité liées à la pandémie en octobre », a déclaré l’économiste d’EY Howard Archer.

« Le PIB a augmenté de 0,4% en glissement mensuel en octobre, ce qui était la plus faible expansion depuis le retour de l’économie à la croissance en mai après une contraction de 19,5% d’un mois sur l’autre en avril au lendemain du blocage du 23 mars. »

– Perspective «croissante» d’absence d’accord –

Pendant ce temps, la Grande-Bretagne et l’UE manquent de temps pour parvenir à un accord sur une future relation commerciale avant la fin d’une période de transition post-Brexit à la fin de l’année.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont convenu mercredi soir de décider dimanche si leurs pourparlers sur le Brexit valaient la peine de se poursuivre.

Cependant, une source numéro 10 de haut niveau a averti que « de très grands écarts subsistent entre les deux parties » – et il reste difficile de savoir si ces écarts peuvent être comblés.

« En plus des ‘très grands écarts’ qui subsistent entre le Royaume-Uni et l’UE en ce qui concerne les négociations sur le Brexit, ces données décevantes sur le PIB pourraient voir apparaître de très grandes fissures dans le sentiment des investisseurs à la fin de l’année », a averti Ayush Ansal, principal investissement. agent au hedge fund Crimson Black Capital.

« L’économie a progressé en octobre, mais seulement juste et cela, associé à la perspective croissante d’un Brexit sans accord, rendra les marchés encore plus nerveux quant aux retombées économiques à venir. »

