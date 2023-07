La croissance économique de l’Arabie saoudite ralentit alors que les coupures de pétrole et les baisses de prix mordent

L’économie de l’Arabie saoudite a ralenti au deuxième trimestre, alors que les réductions de la production de brut et la chute des prix du pétrole ont freiné l’un des pays du G20 à la croissance la plus rapide.

Le PIB de Riyad a augmenté de 1,1% par an au deuxième trimestre, selon l’Autorité générale saoudienne des statistiques dit lundicontre 3,8 % au trimestre précédent et 11,2 % à la même période de 2022.

Le secteur non pétrolier – où l’Arabie saoudite dirige ses réformes socio-économiques dans le cadre du programme de diversification économique Vision 2030 du prince héritier Mohammed ben Salmane – a augmenté de 5,5 % au deuxième trimestre.

Mais Riyad, qui dépend des hydrocarbures, a enregistré une perte de 4,2 % de son PIB non pétrolier au deuxième trimestre, supportant le poids de la baisse des prix mondiaux du brut et des réductions volontaires de la production de pétrole. Les prix du pétrole ont grimpé en flèche l’année dernière, alors que l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par Moscou et les sanctions internationales qui ont suivi ont découplé de nombreux consommateurs occidentaux des approvisionnements russes en brut. Le premier exportateur mondial de pétrole a profité doublement à l’époque, à la fois de la hausse des prix fixes et de la demande renforcée pour le propre brut de l’Arabie saoudite, qui est qualitativement comparable à l’approvisionnement principal de la Russie.

Les matières premières ont offert moins de soutien à l’économie saoudienne au premier semestre de cette année, les prix du pétrole restant en dessous de 80 dollars le baril dans un contexte de préoccupations macroéconomiques, une baisse de la demande en récession et la sortie prolongée de la Chine des restrictions spartiates de Covid-19. Le contrat à terme sur le Brent expirant avec livraison en septembre se négociait à 84,89 $ le baril à 9 h 10, heure de Londres, en baisse de 10 cents le baril par rapport au règlement de vendredi.

L’Arabie saoudite assume également la part du lion des réductions volontaires supplémentaires de la production de brut convenues par certains membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, connus sous le nom d’OPEP+. Certains pays de l’OPEP+ enregistrent une baisse de 1,66 million de barils par jour jusqu’à la fin de 2024, l’Arabie saoudite réduisant sa production d’un autre million de barils par jour en juillet et août. Son compatriote poids lourd et allié pétropolitique, la Russie, réduit également ses exportations de brut de 500 000 barils par jour le mois prochain.

Le Fonds monétaire international avait surnommé Riyad l’économie du G20 à la croissance la plus rapide en 2022, avec une expansion globale de 8,7 % l’an dernier. Le fonds a préfiguré le ralentissement saoudien la semaine dernière, lorsqu’il a réduit les projections de croissance du PIB pour Riyad de 8,7 % en 2022 à 1,9 % en 2023 dans son Numéro du 25 juillet de ses Perspectives de l’économie mondiale.

« Le déclassement de l’Arabie saoudite pour 2023 reflète les réductions de production annoncées en avril et juin conformément à un accord via l’OPEP+ », a-t-il déclaré, soulignant que « l’investissement privé, y compris la mise en œuvre de ‘giga-projets’, continue de soutenir de solides activités non pétrolières ». La croissance du PIB. »

Le ralentissement saoudien devrait se répercuter sur les performances globales de la région du Moyen-Orient et de l’Asie centrale, où le FMI prévoit désormais une croissance de seulement 2,5 % cette année, contre 5,4 % en 2022.