La croissance économique de la Chine ralentit fortement alors que la politique de Covid fait des ravages

Le malaise économique le plus récent a frappé en avril et mai, lorsque Shanghai, la plus grande ville de Chine, a été bloquée pendant près de deux mois et que l’impact s’est répercuté sur l’économie. Les immeubles de bureaux ont été fermés et les travailleurs ont reçu l’ordre de rester chez eux. Dans toute la Chine, des centaines de millions de consommateurs ont été enfermés, laissant les magasins, les restaurants et les prestataires de services continuer sans clients.