PDG de Cushman & Wakefield Brett White Vendredi, a offert des perspectives positives à long terme sur le marché de l’immobilier commercial, affirmant à CNBC qu’il s’attend à ce qu’une économie en plein essor compense les entreprises qui réduisent l’empreinte de leurs bureaux en raison de l’adoption du travail à distance.

« Alors que nous réfléchissons à l’immédiat à court terme … nous envisageons une réduction d’environ 10% à 15% de la demande d’espace de bureau », a déclaré White dans une interview sur « Closing Bell ».

« Mais il est important de se rappeler qu’au cours des deux à trois prochaines années, cela sera entièrement atténué par la création de nouveaux emplois que l’économie américaine et l’économie mondiale produiront », a ajouté White, qui a dirigé la société immobilière commerciale mondiale. depuis 2015.

Les commentaires de White vendredi sont venus en réponse à une question sur les récentes remarques de Jamie Dimon, le président et directeur général de JPMorgan Chase. Dans son lettre annuelle aux actionnaires de la banque, Dimon a déclaré que JPMorgan adopterait une disposition des sièges plus ouverte dans ses bureaux, entre autres ajustements liés à la pandémie de Covid.

« En conséquence, pour 100 employés, nous pourrions avoir besoin de sièges pour seulement 60 en moyenne. Cela réduira considérablement nos besoins en biens immobiliers », a écrit Dimon dans la lettre, qui a également discuté de ce qu’il considère comme les avantages d’être dans le bureau et lacunes du travail à distance.

La vision de Dimon sur la façon dont la plus grande banque d’actifs du pays envisage les changements dans les opérations liés à Covid survient alors que de plus en plus de personnes se font vacciner contre le coronavirus. Cela est considéré comme une étape cruciale pour ramener les employés au bureau, du moins à temps partiel, après que la pandémie de l’année dernière a suscité une adoption généralisée du travail à distance dans les emplois de col blanc.

La pandémie continuera d’avoir un impact sur le marché de l’immobilier commercial tout au long de 2021 et jusqu’en 2022, a déclaré White. Cependant, il a noté que si certaines entreprises réduisent l’empreinte de leur bureau en adoptant des politiques de travail plus flexibles, certaines comme Facebook baux signés pour un espace supplémentaire.

«Le marché de l’immobilier commercial est entraîné par de multiples dynamiques», a déclaré White, un vétéran de l’industrie qui a été PDG de CBRE de 2005 à 2012. «À l’heure actuelle, nous avons la réduction de l’espace en raison de Covid et d’un style de travail différent. .. mais alors aussi, nous avons aussi cette économie qui est désormais en plein essor et qui crée de nouveaux emplois. «

« Donc, oui, vous verrez des bâtiments qui ont plus d’espace vacant cette année et probablement l’année prochaine qu’ils n’en ont eu depuis longtemps », a-t-il ajouté. « Mais à mi-parcours, deux ou trois ans, cet espace devrait être repris. »

Les actions de Cushman & Wakefield ont augmenté de 1,26% vendredi pour terminer à près de 17 $ chacune. Le stock est en hausse de 14,23% depuis le début de l’année. La société basée à Chicago devrait publier ses résultats au premier trimestre le 6 mai.