La croissance économique au deuxième trimestre est probablement élevée, mais aurait pu être plus élevée

L’économie américaine devrait avoir progressé au rythme le plus rapide de l’année, mais la croissance aurait pu être encore plus rapide sans les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la pénurie de main-d’œuvre.

Selon Dow Jones, les économistes s’attendent à ce que le produit intérieur brut américain augmente à un taux annuel de 8,4 % d’avril à juin, après avoir augmenté de 6,4 % au premier trimestre. Cette estimation est inférieure aux plus de 10 % qui étaient attendus plus tôt dans l’année. Le rapport sur le PIB sera publié jeudi à 8h30 HE.

Ce serait le rythme de croissance le plus rapide depuis le début de 1983, à l’exception du grand rebond de l’année dernière au troisième trimestre lors de la réouverture de l’économie.

« La grande histoire reste le consommateur. Il semble que les dépenses de consommation réelles aient augmenté d’environ 10 % au deuxième trimestre et cela est en partie lié à l’augmentation continue des chèques de remise », a déclaré l’économiste en chef d’Amherst Pierpont, Stephen Stanley.

Stanley a déclaré qu’il s’attend à une croissance de 8,7% pour le deuxième trimestre.

« Cela n’indique pas où était la demande. Il fut un temps où j’avais jusqu’à 12% de PIB pour le deuxième trimestre, mais il a été réduit en raison de problèmes d’approvisionnement », a déclaré Stanley.

Au cours du trimestre, l’industrie automobile a réduit sa production en raison de pénuries de copeaux et la construction de maisons a ralenti en raison de la rareté et du coût des matériaux. Les entreprises de nombreux secteurs se plaignent du manque de travailleurs qualifiés.

« Si quoi que ce soit, cela prolonge la phase de récupération de l’expansion », a déclaré Stanley. Il a ajouté qu’une partie de l’activité qui aurait eu lieu au deuxième trimestre se poursuivra désormais dans la seconde moitié de l’année.

« Pour moi, la seconde moitié devrait représenter une croissance réelle peut-être de 6%, quelque chose du genre: 6% ou 7%, ce qui est facilement le double de ce qu’elle était avant la pandémie », a-t-il déclaré.

Les problèmes d’approvisionnement touchent un éventail d’industries, des entreprises industrielles aux magasins de détail.

« Non seulement cela a empêché la production de se produire, mais cela a également empêché la construction de se produire », a déclaré Diane Swonk, économiste en chef chez Grant Thornton. « Cela a également transformé le logement, l’un des principaux moteurs de l’économie, en un frein. »

Elle s’attend à une baisse de 0,5 % de l’investissement résidentiel, contre une augmentation de 0,6 % au dernier trimestre. Le logement était un frein beaucoup plus important au plus fort de la pandémie, mais à part cela, il n’a pas été aussi négatif depuis 2010, au lendemain de la Grande Récession, a-t-elle déclaré.

« Nous avons des dépenses de consommation à deux chiffres. L’investissement sera un peu terne. Les stocks seront toujours épuisés mais pas aussi rapidement », a déclaré Swonk. « Les dépenses publiques apparaîtront comme un soutien, et la situation commerciale se détériore un peu parce que nous exportons enfin à nouveau vers le reste du monde. Nous importons toujours plus que nous exportons. »