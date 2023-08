La croissance du salaire de base au Royaume-Uni atteint un niveau record ; La banque centrale de Russie devrait relever ses taux – les affaires en direct

Alors que l’on s’attend à ce que l’indice des prix à la consommation pour juillet attendu demain montre une baisse du taux d’inflation annuel global, on craint à Whitehall que les mois suivants ne révèlent un plateau ou même une remontée du taux. La lecture de l’inflation pour septembre, ou un chiffre de croissance des salaires peut-être encore plus racé, déterminera ce qui pourrait être une augmentation très substantielle de la pension d’État et relancera le débat sur la durabilité du triple verrouillage.

Cette croissance des salaires supérieure aux attentes sera surveillée avec nervosité par le Trésor, car elle menace d’ajouter de l’huile sur le feu du triple verrouillage. L’élément salarial du triple verrouillage – la croissance annuelle des revenus de mai à juillet – ne sera pas disponible avant le mois prochain, mais ce résultat suggère qu’il pourrait être important. De plus, la forte croissance des salaires est susceptible de freiner le recul de l’inflation dans les mois à venir, et la Banque d’Angleterre a récemment averti que le rythme de croissance des salaires constituait une menace pour son objectif d’inflation à long terme de 2 %.

Il y a des signes que le coût de la vie pourrait enfin commencer à baisser après que la croissance annuelle record des salaires ait poussé les salaires au-dessus de l’inflation pour la première fois en plus d’un an et demi.

Cela suggère que le coût de la vie pourrait commencer à baisser, a déclaré Jack Kennedy, économiste senior sur la plateforme mondiale de recrutement et de mise en relation Indeed.

L’estimation préliminaire de la production par heure travaillée d’avril à juin 2023 était en hausse de 0,1 % par rapport au même trimestre il y a un an, et de 1,4 % au-dessus de son pré #COVID 19 niveau.

La croissance de la productivité au Royaume-Uni s’est améliorée et est maintenant plus élevée qu’avant la pandémie de Covid-19.

Cela suggère que la Banque d’Angleterre a encore un peu de travail à faire et confirme notre point de vue selon lequel la Banque augmentera les taux de 5,25 % à 5,50 % en septembre, bien que beaucoup dépendra de la prochaine publication sur le marché du travail et de deux publications de données sur l’inflation de l’IPC.

Les familles ont du mal à s’en sortir, il y a un nombre record de personnes sans emploi en raison d’une maladie de longue durée et le taux d’emploi des plus de 50 ans est toujours inférieur aux niveaux d’avant la pandémie – pourtant les ministres conservateurs n’ont aucune solution pour remettre les gens au travail . La conséquence est des milliers de personnes radiées et une facture de prestations en hausse.

Ces chiffres confirment une fois de plus que les conservateurs laissent tomber les travailleurs et les entreprises de toute la Grande-Bretagne.

Nos réformes ambitieuses rendront le travail rémunérateur et aideront encore plus de personnes à trouver un emploi, notamment en élargissant la garde d’enfants gratuite l’année prochaine, ce qui nous aidera à réaliser notre priorité de croissance de l’économie.

il y a 45 mois 02.21 HAE Introduction : la croissance du salaire de base au Royaume-Uni atteint un niveau record ; La banque centrale de Russie devrait relever ses taux

Au Royaume-Uni, la croissance des salaires de base a atteint son taux le plus élevé depuis le début des records, tandis que le taux de chômage a augmenté de manière inattendue.

Les gains hebdomadaires moyens hors primes ont augmenté de 7,8 % au cours des trois mois se terminant en juin, le plus élevé depuis le début des records en 2001, selon l’Office des statistiques nationales. Cela ajoutera aux inquiétudes de la Banque d’Angleterre concernant une inflation élevée.

Le total des revenus a augmenté de 8,2%, supérieur à la croissance de 7,3% prévue par les économistes, stimulé par les paiements de primes uniques du NHS effectués en juin.

Autre surprise, le taux de chômage est passé de 4% à 4,2%, le plus élevé depuis octobre 2021. Cela a été tiré par les personnes au chômage depuis jusqu’à 6 mois.

Le nombre de personnes en emploi a diminué de 66 000 entre avril et juin, tandis que les postes vacants ont également diminué. Entre mai et juillet, le nombre de postes vacants a chuté de 66 000 sur le trimestre à 1,02 million.

160 000 journées de travail ont été perdues en raison de conflits du travail en juin, dont plus de la moitié dans le secteur de la santé et de l’action sociale.

Les principaux indicateurs du marché du travail britannique d’avril à juin 2023 montrent : ▪️ l’emploi était de 75,7%

▪️ le chômage était de 4,2%

▪️ l’inactivité économique était de 20,9% ➡️ https://t.co/HNQFOg0iDP pic.twitter.com/lrYYlvbV2S — Office des statistiques nationales (ONS) (@ONS) 15 août 2023

Le rouble russe s’apprécie avant une réunion extraordinaire de la banque centrale russe. On s’attend à ce qu’il relève les taux d’intérêt pour soutenir la monnaie, qui est tombée hier à son niveau le plus faible en près de 17 mois.

Il a fallu 102 roubles pour acheter un dollar américain à un moment donné, soit une augmentation de près de 2 %, selon les données de Refinitiv. C’était le niveau le plus faible depuis mars 2022. Ce matin, le rouble est monté à 96,40 pour un dollar.

La décision de la Banque de Russie est attendue à 10h30, heure de Moscou (8h30 BST). Son taux directeur est actuellement de 8,5 %.

Président Vladimir Poutineconseiller économique de Maxime Orechkine a dit hier :

La banque centrale dispose de tous les outils pour normaliser la situation dans un avenir proche. Il est dans l’intérêt de l’économie russe d’avoir un rouble fort.

La banque centrale de Russie tiendra une réunion extraordinaire après la chute du rouble à son plus bas niveau en 16 mois En savoir plus

La banque centrale chinoise a abaissé de manière inattendue ses taux directeurs pour la deuxième fois en trois mois, alors que les autorités cherchent à stimuler une reprise économique hésitante.

Mais certains analystes ont déclaré que la réduction des taux des facilités de prêt à moyen terme à un an de 15 points de base à 2,50 % n’était pas suffisante, et que la Chine pourrait suivre avec une réduction de son taux préférentiel de prêt de référence la semaine prochaine.

Ils ont déclaré que la baisse de la croissance du crédit et les risques croissants de déflation en juillet avaient motivé cette décision. Certains promoteurs immobiliers sont en difficulté et risquent de ne pas rembourser leurs dettes et un gestionnaire de patrimoine privé a manqué des paiements, ce qui soulève également des questions sur la santé de l’économie. Hier, le plus grand promoteur immobilier privé de Chine, Country Garden, a annoncé qu’il suspendrait la négociation de certaines obligations.

L’agenda

8h00 Inflation des prix des épiceries Kantar au Royaume-Uni

10h BST: Indice de sentiment économique ZEW de la zone euro pour août

10h BST: Allemagne ZEW Indice du sentiment économique pour août

13h30 BST : Inflation au Canada pour juillet (prévision : 3 %)

13h30 BST : Ventes au détail aux États-Unis pour juillet (prévision : 0,4 %)