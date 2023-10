La croissance du PMI manufacturier indien s’atténue à 57,5 ​​en septembre | Actualité économique

L’activité industrielle indienne a progressé au rythme le plus lent en cinq mois en septembre mais est restée solide, avec une forte demande qui a porté la confiance des entreprises à son plus haut niveau cette année, malgré des pressions inflationnistes accrues, a montré une enquête privée.

L’indice des directeurs d’achats du secteur manufacturier, établi par S&P Global, est tombé à 57,5 ​​le mois dernier contre 58,6 en août, manquant ainsi la prévision d’un sondage Reuters de 58,1.

Il s’agissait du 27e mois consécutif au cours duquel l’indice se situait au-dessus de la barre des 50 séparant l’expansion de la contraction.

« L’industrie manufacturière indienne a montré de légers signes de ralentissement en septembre, principalement en raison d’une augmentation plus douce des nouvelles commandes qui a modéré la croissance de la production », a déclaré Pollyanna De Lima, directrice adjointe économique chez S&P Global Market Intelligence.

« Néanmoins, la demande et la production ont connu des hausses significatives, et les entreprises ont également constaté des gains de nouvelles affaires auprès de clients en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. »

Les nouvelles commandes et la production ont fortement augmenté malgré la baisse des sous-indices à partir d’août, tirée par la demande intérieure et étrangère. La demande internationale a augmenté pour le 18e mois consécutif.

Cela a renforcé l’optimisme et poussé la confiance des entreprises à son plus haut niveau depuis neuf mois.

Cela a également incité les entreprises à augmenter leurs effectifs. L’indice de l’emploi a été le plus élevé depuis novembre et s’est maintenu au-dessus de 50 pendant six mois consécutifs, même si le taux d’expansion est resté modéré.

Les coûts des intrants ont légèrement augmenté en septembre – au rythme le plus faible depuis plus de trois ans – alors que les participants ont noté une baisse des prix de l’aluminium et du pétrole.

Toutefois, la forte demande a incité les entreprises à augmenter leurs prix de vente. L’indice des frais de production a augmenté, sous l’effet de la hausse des coûts de main-d’œuvre, et le taux de croissance était supérieur à sa moyenne à long terme, ce qui indique de nouvelles inquiétudes inflationnistes.

« La solide augmentation des coûts de production signalée par les données PMI, qui s’est produite malgré un recul notable des pressions sur les coûts, pourrait restreindre les ventes dans les mois à venir », a ajouté De Lima.

L’inflation en Inde a diminué en août à 6,83 % par rapport au sommet de 7,44 % enregistré en juillet, mais est restée au-dessus de la fourchette cible de 2 à 6 % de la Banque de réserve de l’Inde (RBI), ce qui a gardé les décideurs politiques vigilants.

La RBI ne devrait pas augmenter à nouveau son taux directeur des pensions cette année et sa prochaine mesure sera une baisse de 25 points de base à 6,25 % au deuxième trimestre 2024, prédit un sondage Reuters.