La croissance du PIB de l’Inde devrait ralentir à 6-6,8 %, selon les prévisions d’une enquête économique

La croissance économique de l’Inde devrait être de 6,5 % pour l’exercice 2024, contre 7 % pour l’exercice actuel, selon l’étude économique publiée par le gouvernement un jour avant la présentation du budget de l’Union, la cinquième par le ministre des Finances Nirmala Sitharaman depuis 2019. .

L’étude économique prévoit une croissance de référence du produit intérieur brut, ou PIB, de 6,5 % en termes réels au cours de l’exercice 2024. Malgré la croissance plus faible prévue pour le prochain exercice par rapport à l’actuel, le rythme ferait toujours de la croissance de l’Inde la plus rapide parmi les grandes économies.

“La projection est globalement comparable aux estimations fournies par les agences multilatérales telles que la Banque mondiale, le FMI et la BAD et par la RBI, au niveau national. Le résultat réel de la croissance du PIB réel se situera probablement entre 6 % et 6,8 %. pour cent, en fonction de la trajectoire des développements économiques et politiques à l’échelle mondiale », indique l’Étude économique.

Le gouvernement espère que la croissance du PIB de l’Inde dans la fourchette de 6 à 6,8 % – ce qui est toujours inférieur aux prévisions de 7 % pour l’exercice en cours – serait possible en raison de certains avantages dont dispose le pays par rapport à d’autres pays au milieu des perturbations économiques causées par le Pandémie de covid19.

En faisant les prévisions, l’étude économique a cité des retombées sanitaires et économiques limitées pour le reste du monde de la poussée actuelle de Covid en Chine, laissant les chaînes d’approvisionnement intactes dans de nombreux pays, dont l’Inde.

Davantage d’argent est susceptible d’affluer vers l’Inde alors que les économies avancées sont confrontées à des “tendances récessionnistes” tandis que l’inflation indienne reste inférieure à 6%, selon l’étude économique. Cela conduira “à une amélioration de l’esprit des animaux” et augmentera les investissements du secteur privé, selon l’enquête gouvernementale qui examine les performances de l’économie au cours de l’année écoulée.

Les craintes d’une récession ont cependant été exacerbées par les licenciements massifs de Big Tech ces dernières semaines.

L’Inde s’est rapidement remise de la pandémie, a déclaré le gouvernement. La croissance économique sera soutenue par “une demande intérieure solide et une reprise des investissements en capital”, a-t-il déclaré.

Mais les risques sont également élevés, en particulier en raison de facteurs mondiaux. Une longue période d’inflation a contraint les banques centrales du monde entier à resserrer les conditions financières, selon l’enquête, ajoutant que ce resserrement est désormais visible sous la forme d’un ralentissement de l’activité économique dans les économies avancées.