La croissance du PIB chinois dépasse les attentes au deuxième trimestre

BEIJING – La Chine a enregistré une croissance du PIB de 0,4% au deuxième trimestre par rapport à il y a un an, manquant les attentes alors que l’économie luttait pour se débarrasser de l’impact des contrôles de Covid.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une croissance de 1% au deuxième trimestre.

La production industrielle en juin a également dépassé les attentes, augmentant de 3,9 % par rapport à il y a un an, contre une prévision de 4,1 %.

Cependant, les ventes au détail en juin ont augmenté de 3,1 %, se remettant d’un marasme antérieur et dépassant les attentes d’aucune croissance par rapport à l’année précédente. Les grandes entreprises de commerce électronique ont organisé un festival de shopping promotionnel au milieu du mois dernier.

Les ventes au détail en juin ont été stimulées par les dépenses dans de nombreuses catégories, notamment les automobiles, les cosmétiques et les médicaments. Mais la restauration, l’ameublement et les matériaux de construction ont connu une baisse. Au sein des ventes au détail, les ventes en ligne de biens physiques ont augmenté de 8,3 % par rapport à il y a un an en juin, soit une croissance plus lente que la croissance de 14 % du mois précédent.

Les investissements en immobilisations pour le premier semestre de l’année ont dépassé les attentes, en hausse de 6,1 % contre 6 % prévus.

L’investissement global en actifs fixes a repris sur une base mensuelle, augmentant de 0,95% en juin par rapport à mai pour atteindre un chiffre non divulgué. Alors que l’investissement dans les infrastructures et la fabrication a maintenu un rythme de croissance similaire ou supérieur de mai à juin, celui dans l’immobilier s’est détérioré. L’investissement dans l’immobilier au premier semestre a chuté de 5,4 % par rapport à il y a un an, pire que la baisse de 4 % enregistrée au cours des cinq premiers mois de l’année.

Le chômage dans les 31 plus grandes villes de Chine est passé des sommets d’avant la pandémie à 5,8 % en juin, mais celui de la catégorie des 16 à 24 ans a encore augmenté pour atteindre 19,3 %.