La croissance du G-20 revient à son niveau d’avant la pandémie au premier trimestre 2021 : OCDE

Des employés travaillent sur la ligne de production de plaquettes de silicium dans un atelier de Jiejie Semiconductor Co., Ltd le 17 mars 2021 à Nantong, dans la province chinoise du Jiangsu.

L’Inde, la Turquie et la Chine (dont le PIB était déjà supérieur aux niveaux d’avant la pandémie au trimestre précédent) ont continué de connaître une reprise au premier trimestre 2021, avec une croissance respective de 2,1%, 1,7% et 0,6%.

La Chine, où la pandémie de coronavirus est apparue pour la première fois, a enregistré la croissance annuelle la plus élevée (18,3 %), tandis que le Royaume-Uni a enregistré la plus forte baisse annuelle (moins 6,1 %).

Mais pour les autres économies du G-20, le PIB est toujours à la traîne par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, les pays enregistrant des divergences surprenantes au premier trimestre 2021.

Alors que la croissance du PIB s’est accélérée aux États-Unis (à 1,6 %, après 1,1 % au quatrième trimestre 2020) et en Italie, la croissance a ralenti en Indonésie, au Canada, en Afrique du Sud et au Mexique.

La croissance est même devenue négative en Allemagne (-1,8%, après 0,5% de croissance au quatrième trimestre), au Royaume-Uni (-1,5%, après 1,3% de croissance), au Japon et en Arabie Saoudite tandis qu’en France, le PIB a continué de se contracter pour la deuxième année consécutive. trimestre, bien qu’à un rythme plus lent (-0,1 %, après -1,5 %).

Dans l’ensemble, le Royaume-Uni et l’Italie ont enregistré les écarts les plus importants par rapport aux niveaux de PIB d’avant la pandémie, à -8,7% et -6,4%, respectivement. Mais aussi l’Allemagne, la France, la zone euro et l’Union européenne ont encore enregistré des écarts de plus de 4%.