La croissance des ventes illégales de tabac coûte 2,47 milliards de dollars en taxes à trois provinces, selon un rapport sur le commerce de détail

Les gouvernements de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et de Terre-Neuve-et-Labrador ont perdu jusqu’à 2,47 milliards de dollars en recettes fiscales sur quatre ans en raison de la croissance des ventes illégales de tabac, selon un rapport de l’industrie des dépanneurs.

Le rapport du Conseil canadien de l’industrie des dépanneurs publié mercredi examine la tendance à la baisse des ventes légales de tabac dans les trois provinces depuis 2019, par rapport à la croissance croissante du marché clandestin du tabac de contrebande.

« Ces cigarettes sont vendues illégalement, en franchise de taxes et de droits, sans aucune réglementation ni inspection de Santé Canada et vendues au détail pour une fraction des prix légaux du tabac », indique le rapport de 72 pages.

Le rapport indique qu’il y a plus de profits dans la vente de cigarettes illégales que dans la vente de drogues illicites, mais que les sanctions en cas d’arrestation en possession de cigarettes sont moins sévères.

Il estime que la Colombie-Britannique a perdu entre 215 et 591 millions de dollars en recettes fiscales sur le tabac en raison des ventes illégales entre 2019 et 2022.

En Ontario, la perte pour la même période a été évaluée entre 990 millions et 1,8 milliard de dollars, et entre 25 et 81 millions de dollars à Terre-Neuve, indique le rapport, ce qui suggère que les pertes pourraient être similaires pour les autres provinces non incluses dans l’examen.

Les ventes illégales de cigarettes pourraient représenter jusqu’à 67 pour cent du marché total du tabac en Ontario, 45 pour cent en Colombie-Britannique et 44 pour cent à Terre-Neuve.

Les recommandations incluent des sanctions plus sévères

Le rapport sur l’industrie des dépanneurs formule cinq recommandations, notamment demander des sanctions fédérales et provinciales plus sévères en cas de trafic illégal de tabac, augmenter les ressources policières pour lutter contre la contrebande de tabac et faire de cette question une priorité absolue des responsables de la justice fédérale et provinciale.

Le Conseil canadien de l’industrie des dépanneurs est un organisme sans but lucratif qui représente les intérêts d’une industrie de 54 milliards de dollars par année aux niveaux fédéral, provincial et municipal.

« Dans un effort pour réduire les taux de tabagisme, les gouvernements fédéral et provinciaux ont augmenté les taxes sur les produits du tabac légaux », indique le rapport. « Le résultat ? De nombreux fumeurs ont plutôt cherché du tabac moins cher sur le marché illicite. »

Les cigarettes illégales – comme celle illustrée ici, saisies par la GRC – représentent environ 40 pour cent du coût des cigarettes détaxées, selon un récent rapport. (Soumis par la GRC)

Le rapport indique que le marché du tabac de contrebande au Canada a également continué à se développer en raison d’un « cadre juridique confus » entourant la fabrication et la vente de cigarettes dans les réserves des Premières Nations.

« Les groupes du crime organisé exploitent cette demande avec des cigarettes à bas prix fabriquées dans les réserves, puis vendent ces produits à des personnes sans statut », indique le rapport.

Le ministère des Finances de la Colombie-Britannique a déjà déclaré dans un communiqué que la loi provinciale sur la taxe sur le tabac prévoyait des sanctions sévères pour le trafic de tabac illégal.

La Colombie-Britannique réglemente strictement la vente, l’achat, la possession et le transport du tabac, et la province a pris des mesures pour lutter contre la vente et l’utilisation de produits de contrebande, a indiqué le ministère.

Il indique que la Colombie-Britannique a généré 708 millions de dollars de recettes fiscales sur le tabac en 2021-2022 et 711 millions de dollars en 2020-2021.

La différence de prix est un facteur clé, selon un rapport

Depuis 2019, les ventes légales de tabac à Terre-Neuve-et-Labrador ont chuté de 49,5 pour cent, de 33 pour cent en Colombie-Britannique et de 20,2 pour cent en Ontario, selon le rapport.

« Le principal facteur de la croissance explosive des cigarettes illégales au Canada : la différence de prix significative entre les cigarettes légales détaxées et les cigarettes de contrebande », indique le rapport. « Les cigarettes de contrebande peuvent être achetées pour seulement 40 pour cent environ du prix des cigarettes légales et détaxées. »

En Colombie-Britannique, une cartouche légale de 200 cigarettes coûtera environ 155 dollars, mais la même quantité de tabac de contrebande se vendra entre 30 et 50 dollars, selon le rapport.

Les paquets individuels de 20 cigarettes légales en Colombie-Britannique se vendent entre 15 $ et 21 $, mais peuvent être achetés sur le marché de contrebande entre 5 $ et 7 $.

« Il est illégal pour les résidents hors réserve ou les individus qui ne sont pas membres des Premières Nations d’acheter des produits du tabac produits par les Premières Nations en franchise de taxe », indique le rapport.

Les taxes représentent environ 70 pour cent du prix de détail des cigarettes au Canada, indique le rapport.