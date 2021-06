La croissance des ventes d’Amazon Prime Day 2021 a été faible par rapport à 2020 : BofA

L’Amazon Prime Day de cette année a attiré une rafale d’acheteurs à la recherche d’offres qui ont acheté plus de 250 millions d’articles dans le monde, allant des aspirateurs robotiques aux Crest Whitestrips.

Mais cela n’a peut-être pas suffi à catapulter l’événement de 48 heures, qui s’est terminé mardi, pour générer une croissance étonnante des ventes, comme cela a été le cas les années précédentes, ont déclaré jeudi les analystes de Bank of America.

La banque a mis en évidence quelques « signes de croissance molle » par rapport à 2020, notamment que le Prime Day a eu lieu seulement 8 mois après l’événement de l’année dernière, contre 15 mois entre Prime Day 2019 et 2020. Après le Prime Day retardé par la pandémie de l’année dernière en octobre – juste avant les vacances de Noël – la société a ramené l’événement à son créneau d’été normal.

Amazon a divulgué peu de détails sur les résultats dans son récapitulatif post-Prime Day, ont déclaré les analystes de Bank of America. Les résultats manquaient visiblement des superlatifs de vente typiques souvent utilisés par Amazon, ainsi que des chiffres clés tels que les ventes de vendeurs tiers.

« Amazon a révélé que 250 millions d’articles ont été vendus, ce qui représente 20 % sur deux ans [compound annual growth rate] de 175 millions d’articles vendus lors du Prime Day 2019, mais une croissance probablement limitée par rapport à 2020 », ont écrit les analystes de Bank of America Justin Post et Michael McGovern dans une note aux investisseurs. « Compte tenu de la période plus courte depuis le dernier Prime Day, le manque de nouveaux pays ajoutés et du manque de nouvelles informations, nous pensons qu’il s’agit d’une croissance relativement plus faible du Prime Day par rapport aux années précédentes. »

Amazon ne divulgue pas les ventes totales de Prime Day, mais Post et McGovern estiment que le volume brut de marchandises de Prime Day 2021 s’est élevé à 9,55 milliards de dollars, en hausse de seulement 7 % par rapport à l’année dernière. À titre de comparaison, ils estiment que le volume brut des marchandises Prime Day 2020 a augmenté de 54 % d’une année sur l’autre.

Cependant, tout le monde à Wall Street n’était pas d’accord pour dire que Prime Day était décevant.

Dans une note séparée jeudi, les analystes de Piper Sandler ont déclaré que les résultats de Prime Day étaient probablement conformes à leurs estimations, prévoyant qu’Amazon a rapporté 7,5 milliards de dollars au cours de l’événement de deux jours. C’est « un résultat solide, particulièrement notable étant donné que le Canada et l’Inde n’ont pas participé à cause de Covid », ont écrit les analystes de Piper Sandler, Thomas Champion et James Callahan.

Les analystes de Baird ont souligné mercredi les données de Salesforce indiquant que Prime Day et d’autres offres concurrentes ont chuté de 1% par rapport aux événements de l’année dernière en octobre. Bien que les données puissent être considérées comme décevantes, les analystes de la société ont déclaré qu’ils n’étaient pas trop alarmés.

« C’est essentiellement conforme à nos prévisions de » ventes légèrement inférieures « », ont écrit les analystes. « Notre hypothèse était largement basée sur les ouvertures de magasins physiques limitées l’automne dernier, ainsi que sur la proximité des Prime Days d’octobre avec la saison des achats des Fêtes. »