La croissance des salaires et les prix se sont redressés, gardant la Fed sur la bonne voie pour des augmentations de taux.

Alors que les augmentations rapides des prix défient la Fed, ils s’en prennent également à la Maison Blanche, qui a qualifié les chiffres d’inflation de vendredi de “trop ​​​​élevés”.

Ce que les augmentations de taux de la Fed signifient pour vous Carte 1 sur 4 Un péage pour les emprunteurs. La Réserve fédérale a relevé le taux des fonds fédéraux, son taux d’intérêt directeur, alors qu’elle tente de contenir l’inflation. En augmentant le taux, qui est ce que les banques se facturent pour les prêts au jour le jour, la Fed déclenche un effet d’entraînement. Que ce soit directement ou indirectement, un certain nombre de coûts d’emprunt pour les consommateurs augmentent. Prêts à la consommation. Les changements dans les taux des cartes de crédit suivront de près les mouvements de la Fed, de sorte que les consommateurs peuvent s’attendre à payer plus sur toute dette renouvelable. Les taux de prêt automobile devraient également augmenter. Les emprunteurs de prêts étudiants privés doivent également s’attendre à payer plus. Hypothèques. Les taux hypothécaires ne suivent pas le taux des fonds fédéraux, mais suivent le rendement des bons du Trésor à 10 ans, qui est influencé par l’inflation et la façon dont les investisseurs s’attendent à ce que la Fed réagisse à la hausse des prix. Selon Freddie Mac, les taux des prêts hypothécaires à taux fixe sur 30 ans ont dépassé 5 % cette année, passant de près de 3 % pendant la majeure partie de 2021. Banques. Une augmentation du taux de référence de la Fed signifie souvent que les banques paieront plus d’intérêts sur les dépôts. Les grandes banques sont moins susceptibles de payer davantage les consommateurs et les banques en ligne ont déjà commencé à augmenter certains de leurs taux.

“Le président continuera de faire tout ce qui est en son pouvoir pour lutter contre l’inflation et travailler avec le Congrès pour faire baisser les prix”, a déclaré Cecilia Rouse, présidente du Conseil des conseillers économiques du président Biden, dans un communiqué après la publication.

Les prix de l’essence ont fortement chuté ce mois-ci, ce qui devrait ouvrir la voie à un ralentissement de l’inflation dans les données de juillet. Mais la durée de ces changements n’est pas claire, et il existe de nombreux autres signes inquiétants concernant les perspectives d’inflation.

Les prix augmentent rapidement depuis plus d’un an et les banquiers centraux s’efforcent de limiter la demande et de faire baisser l’inflation avant qu’elle ne s’enracine. Une fois que les consommateurs et les entreprises commenceront à s’attendre à des coûts toujours plus élevés et à les accepter, il sera peut-être plus difficile de les annuler : les travailleurs pourraient commencer à demander des salaires plus élevés pour couvrir leurs coûts plus élevés, et les entreprises pourraient commencer à augmenter régulièrement les prix pour couvrir leurs factures de main-d’œuvre croissantes. une spirale ascendante.

La plupart des économistes pensent que l’Amérique n’en est pas encore là, mais la croissance des salaires a repris – probablement à un point tel qu’il serait difficile pour les hausses de prix de revenir vers l’objectif d’inflation de 2 % de la Fed. Il est peu probable que les entreprises cessent d’augmenter les prix alors que leur facture de main-d’œuvre augmente autant.

C’est pourquoi les données de l’indice du coût de l’emploi de vendredi sont problématiques pour la Fed. La mesure des salaires et traitements du rapport a augmenté de 5,3% par rapport à l’année précédente avant d’être ajustée en fonction de l’inflation, en hausse notable par rapport aux 4,7% de la lecture précédente. Les salaires et traitements privés ont grimpé de 5,7 % encore plus robustes.