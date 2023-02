La croissance des prix de l’immobilier au Royaume-Uni ralentit au taux le plus bas depuis la mi-2020 ; tous les yeux sur la décision de la Fed – les affaires en direct

Gabrielle Dickenséconomiste britannique senior chez Pantheon Macroeconomics, affirme que les prix de l’immobilier au Royaume-Uni ont encore baissé.

Nous pensons toujours que les prix de l’immobilier ne trouveront pas de plancher tant qu’ils n’auront pas chuté d’environ 8 % par rapport à leur sommet. Le revenu réel disponible des ménages diminuera encore au cours des deux prochains trimestres, à mesure que le gouvernement réduira son soutien aux factures énergétiques et que les entreprises procéderont à des suppressions d’emplois face à la flambée des coûts d’emprunt.

Pendant ce temps, les taux hypothécaires sont plus de trois fois plus élevés qu’au début de 2022, malgré la chute des sommets d’octobre, et ne devraient baisser que lentement cette année, garantissant que les approbations de prêts hypothécaires restent proches du niveau le plus bas du quatrième trimestre. La demande sera également limitée par les tests d’accessibilité des prêteurs, qui sont basés sur le taux d’escompte. De nombreux acheteurs potentiels attendront également que les prix aient considérablement baissé.

Le MPC [monetary policy committee], cependant, devrait avoir une certaine marge de manœuvre pour réduire le taux d’escompte l’année prochaine, une fois que le ralentissement aura émergé sur le marché du travail. En outre, la chute brutale récente des prix de gros de l’énergie donne à penser que les revenus réels se redresseront au second semestre. En conséquence, nous avons révisé à la hausse la semaine dernière nos prévisions de reprise ultérieure des prix des logements au cours de 2024, à 5,0 %, contre 3,7 %.