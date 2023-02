La croissance des populations de chiens est un problème dans certaines communautés éloignées, les refuges sous pression

Phoebe Sutherland s’est précipitée la semaine dernière pour capturer un chien errant qui a mordu un aîné dans sa communauté de la Première Nation Moose Cree.

Il s’agissait du dernier exemple de problèmes résultant d’une population croissante de chiens sur l’île à la pointe sud de la baie James après que les services vétérinaires qui avaient l’habitude de stériliser et de stériliser les chiens ont interrompu les visites pendant la pandémie.

Bien que ces visites aient progressivement repris, il reste de nombreux chiens, tels que des huskies, des labradors, des bergers allemands et des hybrides de chiens-loups, à atteindre, a déclaré Sutherland.

« Nous avons eu un aîné surpris, effrayé, aboyé et mordu. Elle était assez secouée », a déclaré Sutherland, un agent de contrôle des animaux dans la communauté. “Je l’ai capturé, mais il y a encore beaucoup de chiens qui sont en liberté.”

Sutherland, le propriétaire d’un refuge pour animaux dans une autre Première Nation de l’Ontario et deux refuges pour animaux qui accueillent des chiens des régions du nord, affirment que les chiens errants sont un problème important dans certaines communautés éloignées – une situation qui ajoute à la pression sur les refuges pour animaux, qui voient la demande pour les adoptions baissent en même temps.

Tammy Dickson, propriétaire de Wunnumin Animal Rescue dans sa communauté accessible par avion située à 500 kilomètres au nord de Thunder Bay, en Ontario, a déclaré qu’elle rendait régulièrement visite aux Premières Nations voisines pour aider à gérer les chiens en liberté et avait remarqué que leur population augmentait après la pause des visites chez le vétérinaire pendant la pandémie.

« Vous voyez des chiens partout. Il y a des aboiements constants », a déclaré Dickson, 41 ans.« Maintenant, c’est la saison des amours, donc c’est devenu beaucoup plus dangereux.

Elle a dit que les enfants des Premières nations dans lesquelles elle travaille avaient peur d’être poursuivis ou mordus par les chiens errants lors des promenades à l’école.

Une organisation de sauvetage d’animaux à Sudbury, en Ontario, a récemment accueilli une demi-remorque de chiens qu’un réseau de bénévoles a fait venir de communautés éloignées.

« Nous tournons toujours depuis la livraison car nous étions déjà en surcapacité. Nous avons déjà accueilli tellement de portées », a déclaré Jill Pessot, qui dirige l’organisation Petsave depuis 23 ans.

“J’ai dû convertir des salles pour chats en salles pour chiens car nous n’avions plus de chenil.”

Les refuges pour animaux comme le sien subissent une pression immense, a-t-elle déclaré, d’autant plus que les demandes d’adoption d’animaux de compagnie ont chuté à mesure que de plus en plus de personnes retournent au bureau ou retournent au travail à plein temps après le pic de la pandémie et n’ont pas la capacité de s’occuper pleinement de leurs animaux.

“Nous avons cette crise de surpopulation massive”, a-t-elle déclaré.

«Pendant la pandémie, nous pouvions poster un chiot et il y avait 10 demandes (pour adoptions) en deux jours. Maintenant, nous postons un chiot et nous avons de la chance si nous recevons quatre candidatures en deux semaines.

Certaines personnes abandonnent également des chiens ayant des problèmes de comportement qui finissent par rester dans des refuges pendant une longue période, a ajouté Pessot.

“Les gens sont retournés au bureau et n’ont pas consacré le temps ou l’engagement qu’ils auraient dû consacrer à la formation, il y a donc beaucoup de chiens antisociaux”, a-t-elle déclaré.

Lindsay Gillanders, porte-parole de Manitoba Underdogs Rescue, un programme de placement de chiens, a déclaré que son organisation recevait de plus en plus d’appels de membres de certaines Premières Nations des Prairies au sujet de problèmes avec les chiens.

“Les gens nous appellent en disant : ‘Nous avons trouvé ce chien qui a été renversé par une voiture’, ‘Nous avons trouvé ces chiots qui mouraient de faim'”, a-t-elle déclaré.

« Nous avons dû nous associer à d’autres organisations parce que nous n’avions tout simplement pas la capacité d’accueillir des foyers d’accueil. Nous avons vraiment du mal.

Alors que les températures baissent, les sauvetages d’animaux reçoivent également des appels pour des chiens retrouvés congelés, a-t-elle déclaré.

Gillanders a déclaré que son organisation avait l’habitude de se rendre dans des communautés éloignées avec des vétérinaires pour stériliser et stériliser des chiens, mais qu’elle n’était pas en mesure de le faire lorsque la pandémie a frappé. Bien que ce travail ait progressivement repris, il reste de nombreux chiens à soigner, a-t-elle déclaré.

“Cela va simplement s’aggraver si nous ne pouvons pas maîtriser le problème”, a-t-elle déclaré.

—Fakiha Baig, La Presse Canadienne

Chiens