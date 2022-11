La croissance des loyers ralentit à son plus bas niveau en 18 mois

Le marché locatif brûlant commence enfin à se refroidir avec le reste du logement.

Les loyers sont toujours plus élevés qu’il y a un an, mais les gains diminuent, car les propriétaires perdent leur pouvoir de fixation des prix face à l’inflation.

Les loyers en octobre ont augmenté de 4,7% par rapport à octobre 2021, la plus faible augmentation annuelle en 18 mois, selon Realtor.com. Le loyer médian américain était de 1 734 $.

“Nos données indiquent que nous commençons enfin à voir un peu de soulagement par rapport au rythme à deux chiffres de croissance des loyers que nous avons connu au plus fort de la pandémie”, a déclaré Danielle Hale, économiste en chef chez Realtor.com. “Bien qu’il soit encore un peu tôt pour dire que nous sommes officiellement sur une trajectoire descendante des prix des loyers, les données montrent un retour prometteur vers des ralentissements saisonniers normaux et suggèrent que les gains de prix astronomiques des dernières années pourraient être derrière nous.”

Une enquête réalisée à l’automne par Realtor.com a révélé que malgré le nombre croissant de locataires qui ont du mal à payer le loyer, la majorité des propriétaires ont toujours déclaré qu’ils continueraient d’augmenter les loyers au cours de la prochaine année, bien que dans une marge plus faible que récemment.

Les loyers ont augmenté de 23,5 % par rapport à octobre 2019, avant que la pandémie de Covid19 ne frappe. Les plus fortes hausses de loyer ont été enregistrées dans les logements de 2 chambres, les locataires recherchant plus d’espace dans la nouvelle économie du travail à domicile.

La croissance annuelle des loyers ralentit maintenant depuis neuf mois consécutifs et est à un chiffre depuis trois mois. Mais les loyers augmentent toujours plus vite qu’ils ne l’étaient juste avant le début de la pandémie, en mars 2020.

Malgré les gains plus frais, davantage de locataires envisagent de déménager en raison de l’abordabilité. Parmi les personnes interrogées par Realtor.com qui avaient vu leurs loyers augmenter, 69,5 % ont déclaré qu’elles envisageaient de trouver quelque chose de moins cher, contre 66,2 % en juillet.

L’enquête couvre à la fois les locations multifamiliales et unifamiliales. D’autres rapports montrent que les loyers des appartements se refroidissent plus rapidement que les loyers des unifamiliales.

La croissance des loyers unifamiliaux a diminué au cours des cinq derniers mois, mais reste dans les deux chiffres, selon CoreLogic. Les loyers ont augmenté de 10,2 % d’une année sur l’autre en septembre, le mois le plus récent pour lequel les données sont disponibles, contre une croissance de près de 14 % en avril de cette année, lorsque les taux d’intérêt ont vraiment décollé.

“Les taux d’intérêt hypothécaires élevés peuvent inciter les acheteurs potentiels à faire une pause et à rester locataires, ce qui maintient la pression sur les prix des loyers”, a déclaré Molly Boesel, économiste principale chez CoreLogic. “Cependant, la variation mensuelle des loyers a été négative en septembre, reprenant le schéma saisonnier typique pour la première fois depuis 2019, ce qui pourrait signaler le début d’une normalisation de la croissance des prix des loyers.”

La pression sur les loyers multifamiliaux se répercute à la fois sur les constructeurs et les investisseurs. La confiance des développeurs dans le marché des logements multifamiliaux a fortement chuté au troisième trimestre de cette année, selon un rapport de la National Association of Home Builders. Le rapport suit à la fois la production et l’occupation des immeubles d’appartements.

Le nombre d’unités multifamiliales en construction est à son plus haut niveau depuis près de 50 ans et les dépenses de construction continuent d’augmenter, mais les promoteurs commencent à voir des signes de ralentissement.

“Ils citent le coût élevé des matériaux et des terrains ainsi que l’affaiblissement des conditions de financement compte tenu de la récente politique monétaire de la Réserve fédérale comme les principales raisons de cette baisse de confiance, affectant le plus les projets de logements abordables”, selon le rapport.

La NAHB prévoit désormais une baisse significative de la construction multifamiliale en 2023.