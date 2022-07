La croissance des hôpitaux catholiques a un impact sur les soins de santé reproductive

PUTNAM, Conn. (AP) – Même si de nombreux États gouvernés par les républicains poussent à l’interdiction radicale de l’avortement, il y a une montée des inquiétudes dans certains États dirigés par les démocrates que les options de soins de santé reproductive diminuent en raison de l’expansion des réseaux d’hôpitaux catholiques .

Ce sont des États comme l’Oregon, Washington, la Californie et le Connecticut, où l’avortement restera légal malgré la récente décision de la Cour suprême des États-Unis annulant Roe v. Wade.

Les préoccupations dans ces États bleus concernent des services tels que la contraception, la stérilisation et certaines procédures de traitement des urgences liées à la grossesse. Ces services sont largement disponibles dans les hôpitaux laïcs mais généralement interdits, ainsi que l’avortement, dans les établissements catholiques en vertu des directives établies par la Conférence des évêques catholiques des États-Unis.

Les perspectives divergentes sur ces services peuvent s’opposer lorsqu’un système hospitalier catholique cherche à acquérir ou à fusionner avec un hôpital non sectaire, comme c’est actuellement le cas dans le Connecticut. Les responsables de l’État évaluent une offre de la société catholique Covenant Health pour fusionner avec Day Kimball Healthcare, un hôpital et un système de soins de santé indépendant en difficulté financière basé dans la ville de Putnam.

«Nous devons nous assurer que tout nouveau propriétaire peut fournir une gamme complète de soins – y compris les soins de santé reproductive, la planification familiale, les soins affirmant le genre et les soins de fin de vie», a déclaré le procureur général du Connecticut, William Tong, un démocrate.

Lois Utley, spécialiste du suivi des fusions d’hôpitaux, a déclaré que son organisation, Community Catalyst, a identifié plus de 20 municipalités dans des États bleus ou violets où les seuls hôpitaux de soins aigus sont catholiques.

“Nous reculons définitivement en termes de santé reproductive globale”, a déclaré Utley. “Les systèmes catholiques prennent en charge de nombreux cabinets médicaux, centres de soins d’urgence, centres de soins ambulatoires, et les patients à la recherche d’une contraception ne pourront pas l’obtenir si leur médecin fait désormais partie de ce système.”

Selon l’Association catholique de la santé, il existe 654 hôpitaux catholiques aux États-Unis, dont 299 avec des services obstétricaux. La CHA affirme que plus d’un patient hospitalisé sur sept aux États-Unis est soigné dans un établissement catholique.

La présidente de la CHA, sœur Mary Haddad, a déclaré que les hôpitaux fournissent un large éventail de services prénatals, obstétriques et postnatals tout en assistant environ 500 000 naissances par an.

“Cet engagement est enraciné dans notre respect pour la vie, de la conception à la mort naturelle”, a déclaré Haddad par e-mail. “En conséquence, les hôpitaux catholiques ne proposent pas d’avortements électifs.”

Les protocoles sont différents pour les urgences graves lorsque la mère “souffre d’une condition urgente et potentiellement mortelle pendant la grossesse”, a déclaré Haddad. “Les cliniciens de la santé catholique fournissent tous les traitements médicalement indiqués, même s’ils constituent une menace pour l’enfant à naître.”

Cette approche se reflète maintenant dans plusieurs États qui imposent des interdictions qui n’autorisent les avortements que pour sauver la vie d’une mère. On craint que les médecins régis par de telles interdictions – qu’il s’agisse d’une loi d’État ou d’une directive catholique – ne mettent en danger la santé d’une femme enceinte en refusant un traitement alors qu’elle commence à montrer les effets néfastes d’un problème lié à la grossesse.

En Californie, le sénateur démocrate Scott Wiener fait partie de ceux qui surveillent avec prudence la prolifération des prestataires de soins de santé catholiques, qui exploitent 52 hôpitaux dans son État.

Les hôpitaux fournissent “de superbes soins à de nombreuses personnes, y compris les communautés à faible revenu”, a déclaré Wiener. Mais ils « refusent absolument aux gens l’accès aux soins de santé reproductive ».

“C’est l’évêque, et non les normes professionnelles, qui dicte qui peut recevoir quels soins de santé”, a déclaré Wiener. “Ça c’est effrayant.”

Charles Camosy, professeur de sciences humaines médicales à la Creighton University School of Medicine, affirme que les détracteurs des fusions ne reconnaissent pas un avantage majeur de l’expansion des soins de santé catholiques.

“Ces fusions ont lieu parce que les institutions catholiques sont prêtes à s’attaquer aux endroits vraiment difficiles là où d’autres n’ont pas réussi à gagner de l’argent”, a-t-il déclaré. “Nous devrions nous concentrer sur ce que ces institutions font de manière positive – entrer dans la brèche où pratiquement personne d’autre ne veut aller, en particulier dans les zones rurales.”

Cet argument a une résonance dans le nord-est du Connecticut, principalement rural, où Day Kimball dessert une population d’environ 125 000 habitants.

Kyle Kramer, PDG de Day Kimball, a déclaré que l’hôpital de 104 lits cherchait un partenaire financier depuis plus de sept ans et serait bientôt confronté à “des problèmes très graves” s’il était contraint de continuer seul.

Concernant le projet de fusion, il a déclaré : « Le changement est toujours difficile.

Cependant, il a déclaré que Day Kimball resterait attaché aux soins complets si la fusion se concrétisait, cherchant à informer les patients de toutes les options dans des domaines tels que la contraception, les fausses couches et les grossesses extra-utérines.

En ce qui concerne les avortements, Kramer a déclaré que Day Kimball ne les avait jamais pratiqués dans le seul but de mettre fin à une grossesse et qu’il poursuivrait cette politique s’il s’associait à Covenant.

Malgré ces assurances, certains résidents craignent que le seul hôpital de la région devienne propriété catholique. Certains opposants à la fusion ont manifesté devant l’hôpital lundi dernier.

Sue Grant Nash, une assistante sociale à la retraite de l’hospice Day Kimball, s’est décrite comme religieuse, mais a déclaré que les valeurs des gens ne devraient pas être imposées aux autres.

« Les articles de foi très importants que les catholiques peuvent avoir, et que je respecte entièrement, ne devraient pas avoir d’incidence sur la qualité des soins de santé offerts au public », a-t-elle déclaré.

Il y a eu des développements similaires dans d’autres États.

—À Washington, la sénatrice de l’État démocrate Emily Randall prévoit de présenter à nouveau un projet de loi qui habiliterait le procureur général à bloquer les fusions et acquisitions d’hôpitaux si elles compromettent “l’existence continue de soins de santé accessibles et abordables, y compris les soins de santé reproductive”. Le gouverneur Jay Inslee dit qu’il est en faveur d’une telle mesure.

L’État a déjà adopté un projet de loi qui interdit aux hôpitaux religieux de l’État d’interdire aux prestataires de soins de santé de fournir des soins médicalement nécessaires pour accélérer les fausses couches ou mettre fin aux grossesses non viables, comme les grossesses extra-utérines. En vertu de la nouvelle loi, les patients peuvent poursuivre un hôpital s’ils se voient refuser de tels soins, et les prestataires peuvent également poursuivre s’ils sont sanctionnés pour avoir fourni de tels soins.

—En Oregon, l’État a le nouveau pouvoir d’interdire aux hôpitaux religieux d’acquérir ou de fusionner avec une autre entité de soins de santé si cela signifie que l’accès à l’avortement et à d’autres services de reproduction serait réduit. Une loi entrée en vigueur le 1er mars exige l’approbation de l’État pour les fusions et acquisitions d’entités de soins de santé importantes.

La loi permet également à l’État d’envisager les options de fin de vie autorisées par les hôpitaux cherchant à établir une empreinte ou à se développer dans l’Oregon, qui est devenu en 1994 le premier État à légaliser l’aide médicale à mourir.

___

Crary a rapporté de New York. Rachel La Corte, journaliste à l’Associated Press, à Olympia, Washington; Andrew Selsky à Salem, Oregon, et Adam Beam à Sacramento, Californie, ont contribué.

___

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

Susan Haigh et David Crary, Associated Press