La croissance des activités de marque de distributeur d’Amazon est un défi pour les petites marques

Conception de pointe fabrique des sacs et des accessoires pour appareils photo depuis une douzaine d’années, s’appuyant sur Amazon pour l’essentiel de ses ventes. L’année dernière, le fondateur et PDG Peter Dering a découvert Amazone vendait un sac qui ressemblait étonnamment au produit le plus vendu de Peak, le Everyday Sling Bag. “Ils ont copié la forme générale, ils ont copié les points d’accès, ils ont copié la couleur anthracite et ils ont copié le badge du logo trapézoïdal”, a déclaré Dering à CNBC. “Mais aucun des petits détails qui en font un sac Peak Design n’était des choses qu’ils pouvaient transporter parce que ces choses demandent beaucoup plus d’efforts et de coûts.” Amazon a même pris le nom, appelant son propre produit le Everyday Sling. Ce qu’Amazon manquait d’originalité et de qualité, il l’a compensé par le prix. Alors que le sac de Peak coûte actuellement près de 90 $ sur Amazon, la version contrefaite de la marque locale AmazonBasics d’Amazon se vendait environ les deux tiers de moins. Cela a motivé l’équipe de Dering à répondre avec un vidéo sarcastiquese moquant des méthodes douteuses d’Amazon. “Vous n’avez pas à payer pour toutes ces cloches et sifflets inutiles, comme des années de recherche et de développement, recyclés signe bleu-des matériaux approuvés, une garantie à vie, des ouvriers d’usine équitablement payés et une neutralité carbone totale », a déclaré une voix d’homme dans la vidéo.« Au lieu de cela, vous obtenez simplement un sac conçu par l’équipe de crack du département AmazonBasics. La vidéo est devenue virale et en juin a été présentée par John Oliver de HBO dans un segment sur les monopoles technologiques. Amazon plus tard a cessé de vendre sa version du sac, après que les fans de Peak Design aient battu ses notes avec une rafale de critiques négatives.

Pour Amazon, dont le vaste marché est dans le collimateur des régulateurs qui sévissent contre les Big Tech, des histoires comme celles-ci de sa division de marques privées ont causé des maux de tête supplémentaires. En 2020, la Commission européenne a accusé Amazon d’utiliser sa taille, sa puissance et ses données pour pousser ses propres produits et obtenir un avantage injuste sur les marchands concurrents qui utilisent également sa plate-forme. Plus tôt cette année, Amazon a dit cela limiterait son utilisation des données des vendeurs du marché. Pendant ce temps, le procureur général de Californie a déposé une plainte antitrust contre Amazon, et le Loi américaine sur l’innovation et le choix en ligne être envisagé par le Congrès réduirait la capacité de Big Tech à tirer parti du pouvoir de marché dominant au détriment des petites entreprises. Le projet de loi n’a pas encore fait l’objet d’un vote. Mais alors qu’Amazon repousse peut-être les limites de ce qui est acceptable dans l’étiquetage privé, il n’y a rien d’illégal à copier des produits de marque. C’est une pratique commerciale qui, dans une certaine mesure, est largement utilisée par la plupart des grands détaillants.

“Prix bas” et “qualité acceptable”

Une marque de distributeur est comme une marque de distributeur. Un détaillant trouve un fabricant pour fabriquer une version « marque blanche » abordable d’un produit de marque. Le fabricant appose la marque du détaillant sur l’emballage, qui se vend alors en moyenne 25 à 40 % de moins que le produit de marque nationale, selon Kusum Ailawadiprofesseur de marketing au Dartmouth College qui fait des recherches sur les marques maison depuis 25 ans. “L’histoire de la marque de distributeur, aux États-Unis en tout cas, est essentiellement une perception de prix bas et, au mieux, de qualité acceptable”, a déclaré Ailawadi, ajoutant que le modèle remonte aux années 1950. Plus récemment, les détaillants ont tenté de changer la vision des marques de distributeur en se concentrant sur quelque chose qui capte l’intérêt du consommateur. Par exemple, Safeway a une marque O Organics et Kroger propose une gamme de produits pour bébés appelée Comforts. D’autres vendent la plupart de leurs produits sous des marques de distributeur, comme Walmart les gammes Great Value et Sam’s Choice ou Costco de Kirkland Signature. Dans d’autres cas, les noms de magasin font également office de noms de marque, tels que SVC et Trader Joe’s. Beaucoup de ces produits sont des imitateurs. “Ils vont le mettre à côté de la marque nationale avec laquelle ils essaient de rivaliser, avec un emballage me-too, un look similaire et puis même avoir une grande pancarte qui dit : ‘Achetez essentiellement le même produit ou mieux à 30% de moins’. prix », a déclaré Ailawadi. “Certaines des pratiques autour de la marque de distributeur qui sont actuellement examinées par le Congrès et d’autres personnes existent non seulement depuis longtemps, ce sont des pratiques parfaitement acceptables.” Mais Amazon fait quelque chose de différent, selon Stacy Mitchell, co-directrice exécutive du Institut pour l’autonomie locale, un groupe militant qui combat les grandes entreprises. Elle a déclaré qu’Amazon apporte un puissant moteur de données à la table. “Amazon a développé un grand nombre de ces marques privées en collectant des données, espionnant essentiellement les entreprises qui doivent s’appuyer sur son site Web pour atteindre les consommateurs”, a déclaré Mitchell. “Ils savent également quels termes de recherche les gens utilisent, sur quoi ils cliquent, combien de temps leur souris passe à un certain endroit. Et ils sont donc en mesure d’analyser toutes ces données pour un niveau d’informations qui ne sont tout simplement pas disponibles. à votre chaîne de détaillants typique. » Amazon a également plus de pouvoir pour orienter les acheteurs vers des produits particuliers qu’un détaillant typique de brique et de mortier. Amazon a la “capacité de prendre un produit particulier et de le placer à la page 10 des résultats de recherche tout en donnant à un autre produit, par exemple, son propre produit, beaucoup d’espace sur la première page des résultats de recherche”, a déclaré Mitchell. “Nous savons que cela modifie et oriente vraiment le comportement d’achat.” En 2020, le Congrès a interrogé le fondateur et alors PDG d’Amazon, Jeff Bezos, pour savoir si son entreprise utilisait les données des vendeurs tiers pour prendre des décisions commerciales. “Nous avons une politique contre l’utilisation de données spécifiques au vendeur pour aider notre entreprise de marque de distributeur,” Bezos a dit. “Mais je ne peux pas vous garantir que la politique n’a jamais été violée.” Un porte-parole d’Amazon a déclaré à CNBC en septembre: “Nous n’utilisons pas de données sur les vendeurs individuels qui ne sont pas publiques pour déterminer les produits de marque privée à lancer, et nous avons une politique de protection des données des vendeurs qui va plus loin que tout autre détaillant que nous connaissons. .” La façon dont les étiquettes privées sont fabriquées est souvent entourée de mystère, ce qui conduit à des spéculations autour de certains produits. Par exemple, Grey Goose a dû dissiper les rumeurs qu’il fabrique la vodka Kirkland Signature de Costco. Ailawadi a déclaré que certaines marques de distributeur sont fabriquées par des fabricants de marques nationales, qui utilisent leur capacité excédentaire pour fabriquer des produits pour d’autres. Ensuite, il y a des entreprises spécialisées qui ne font que des marques privées, et certaines marques de magasins ont leurs propres installations de fabrication dédiées. Bien qu’Amazon ait publié une liste de plus de 100 fournisseurs en 2019, il n’a pas répondu aux questions sur qui fabrique ses marques maison aujourd’hui.

Amazon est entré pour la première fois dans le secteur des marques de distributeur vers 2009, avec sa marque AmazonBasics de produits de base tels que les batteries à prix réduits. Il compte désormais au moins 118 marques de distributeur, selon les données d’une société d’analyse du commerce électronique DataWeave. Certaines de ses marques portent le nom ou le logo Amazon, comme les collations Happy Belly, les bijoux Amazon Collection et les vêtements Amazon Essentials. D’autres, tels que les produits pour la maison Solimo et les lignes de vêtements Lark & ​​Ro et Goodthreads, donnent peu d’indications qu’il s’agit de marques Amazon. Selon un étude récente de Numerator. En comparaison, les marques privées représentent 77 % des ventes d’Aldi, suivies de Trader Joe’s à 59 % et de Wegmans à 49 %.

Amazon continue d’investir dans les MDD

Les données du numérateur ont également révélé qu’AmazonBasics arrivait en troisième position pour la marque de distributeur à la croissance la plus rapide. Cela vient après un Rapport du Wall Street Journal qui a révélé qu’Amazon avait considérablement réduit le nombre d’articles de marque maison sur son site au cours du premier semestre de cette année. Le Journal a rapporté que les dirigeants avaient envisagé de quitter entièrement l’activité de marque de distributeur pour faciliter l’examen antitrust. Dans un communiqué, Amazon a contesté cette notion. “Nous n’avons jamais sérieusement envisagé de fermer notre entreprise de marque maison, et nous continuons d’investir dans ce domaine, tout comme nos nombreux concurrents de détail l’ont fait pendant des décennies et continuent de le faire aujourd’hui”, a déclaré la société. Les MDD représentent clairement une opportunité lucrative. Target a déclaré à CNBC que 12 de ses 48 “marques propres” valent chacun au moins 1 milliard de dollars. Bien qu’Amazon ne partage pas les données de vente sur les marques individuelles, le consultant vendeur Jason Boyce d’Avenue7Media a déclaré que les données internes de son entreprise montrent qu’Amazon vend des dizaines de millions de dollars de batteries AmazonBasics chaque mois. “Je ne pense pas qu’il y ait une quelconque crédibilité au fait que les produits AmazonBasics d’Amazon en fin de vie se portent bien”, a déclaré Boyce. “Sont-ils en train d’abattre le troupeau pour des produits qui ne marchent pas si bien ? Absolument. Et toute bonne entreprise ferait cela.” Ailawadi affirme que les produits de marque maison génèrent des marges bénéficiaires environ 25 % plus élevées pour les détaillants que les marques nationales, en raison des économies réalisées sur des éléments tels que l’emballage, le marketing et la promotion.

