La croissance des abonnés Netflix bondit au cours du meilleur trimestre depuis le début de la pandémie

Netflix a connu sa plus grande poussée printanière d’abonnés depuis les premiers jours de la pandémie il y a trois ans, fournissant le dernier signe qu’une récente répression du partage de mots de passe et le déploiement d’une version moins chère de son service de streaming vidéo portent leurs fruits.

Le service de streaming vidéo a ajouté 5,9 millions d’abonnés au cours de la période avril-juin, selon les chiffres publiés mercredi avec ses derniers résultats financiers trimestriels. Les gains ont facilement dépassé les quelque 2,2 millions d’abonnés supplémentaires que les analystes interrogés par FactSet Research avaient anticipés. Netflix a terminé le mois de juin avec 238,4 millions d’abonnés dans le monde.

Les investisseurs semblaient insatisfaits, peut-être ébranlés par les commentaires de la direction dans une lettre aux actionnaires avertissant qu' »une bataille assez compétitive » continue de se dérouler dans le contexte des grèves en cours du syndicat des écrivains et des acteurs aux États-Unis, qui enlise déjà une grande partie d’Hollywood et menace d’obstruer les pipelines alimentant le divertissement en services de streaming. Le cours de l’action Netflix a chuté de 4 % lors de la séance de négociation prolongée de mercredi. La baisse aurait également pu refléter le blocage par certains investisseurs des bénéfices accumulés alors que les actions ont grimpé de plus de 50% jusqu’à présent cette année.

La performance du deuxième trimestre a marqué le plus grand printemps de Netflix – traditionnellement la croissance la plus lente de la société – depuis qu’elle a gagné 10 millions d’abonnés au cours de la même période en 2020 dans des conditions de marché radicalement différentes.

En 2020, les gens étaient encore largement coincés chez eux et cherchaient des moyens de se divertir tandis que les gouvernements du monde entier luttaient pour trouver un moyen de contenir la propagation de la pandémie. Maintenant, Netflix se retrouve à essayer de rebondir après un ralentissement de la croissance dans un contexte de concurrence féroce en matière de streaming vidéo et de pressions inflationnistes qui ont poussé de nombreux ménages à réduire leurs dépenses, en particulier sur les éléments discrétionnaires tels que le divertissement.

Comme antidote, Netflix a introduit l’année dernière une option à bas prix qui inclut des publicités, puis a commencé à bloquer le partage effréné de mots de passe qui a permis à environ 100 millions de personnes dans le monde de regarder gratuitement ses séries télévisées et ses films. Les téléspectateurs en téléchargement gratuit sont désormais tenus d’ouvrir leurs propres comptes, à moins qu’un abonné avec un forfait standard ou premium n’accepte de payer un supplément mensuel de 8 $ pour permettre à davantage de personnes vivant dans des ménages différents de regarder.

Dans sa lettre aux actionnaires, la direction a déclaré que la répression du partage de mots de passe se traduisait par une « conversion saine des ménages emprunteurs en abonnements Netflix entièrement payants ».

Et Netflix n’a toujours pas fini de bricoler. Dans le cadre de la publication des résultats de mercredi, Netflix a également révélé qu’il supprimait progressivement son forfait sans publicité le moins cher – un service qui coûte 10 $ aux États-Unis. Les abonnés existants qui paient déjà pour ce forfait de base seront autorisés à le conserver. Le changement semble conçu pour inciter davantage de personnes à passer au forfait mensuel à 7 $ qui comprend des publicités dans l’espoir d’augmenter les revenus publicitaires ou de s’inscrire à son forfait standard mensuel de 15,50 $ ou à son forfait premium mensuel de 20 $.

« Bien que nous ayons fait des progrès constants cette année, nous avons encore du travail à faire pour réaccélérer notre croissance », a déclaré la direction de Netflix aux actionnaires dans sa lettre.

Les changements de prix qui ont déjà été apportés ont aidé Netflix à augmenter ses revenus du deuxième trimestre de 3% par rapport à la même période l’an dernier à 8,2 milliards de dollars, en deçà des prévisions des analystes. Netflix a gagné 1,49 milliard de dollars au cours de la période, contre 1,44 milliard de dollars l’an dernier. Mais le bénéfice par action s’est établi à 3,29 dollars par action, éclipsant l’estimation moyenne des analystes de 2,85 dollars par action, selon FactSet.

Netflix n’a pas approfondi les retombées potentielles de la grève actuelle aux États-Unis par les écrivains et les acteurs. Le différend tourne en grande partie autour du système de paiement utilisé dans le streaming vidéo et de la montée en puissance de la technologie de l’intelligence artificielle menaçant d’exploiter le travail des humains et éventuellement de les remplacer.

Contrairement aux studios de cinéma et de télévision traditionnels aux États-Unis, Netflix a pu continuer à alimenter son pipeline de divertissement avec des émissions qu’il a pu utiliser pour continuer à attirer et à fidéliser les abonnés.

Industrie des médiasFilms et télévision