La croissance des abonnés Disney + ralentit comme Netflix, avec un ARPU beaucoup plus faible

Disney semble avoir repris un peu de Netflix-itis.

Tout comme Netflix a ajouté moins de 4 millions d’abonnés mondiaux au premier trimestre, décevant les investisseurs, Disney a annoncé qu’il comptait désormais 103,6 millions d’abonnés Disney +, bien moins que les 109 millions estimés par les analystes. Les actions de Disney ont chuté d’environ 4% après les heures d’ouverture.

Superficiellement, Disney et Netflix peuvent expliquer la croissance décevante en citant l’augmentation du nombre de téléspectateurs plus tôt dans la pandémie. La logique est simple: beaucoup plus de personnes se sont inscrites à Disney + et Netflix au cours des six premiers mois de la pandémie que les entreprises ne comptaient. Compte tenu de la poussée, il est tout à fait naturel que la croissance revienne à des niveaux plus «normaux» à mesure que la pandémie se termine.

En outre, Disney et Netflix peuvent supposer en toute sécurité que la croissance du nombre d’abonnés s’accélérera au second semestre, alors que la production d’émissions recommencera avec un contenu sérieux et de grande envergure – tel que « Loki » et « Luca« pour Disney – arrive à la vidéo en streaming plus tard cette année.

Mais il y a une différence significative entre les deux sociétés où Disney est bien loin: le revenu moyen par utilisateur.

Le revenu moyen par utilisateur de Disney +, hors Hotstar de l’Inde, était de 5,61 $ par mois. L’ARPU de Netflix au dernier trimestre aux États-Unis et au Canada s’élevait à 14,25 $ par mois, en hausse de 9% par rapport à il y a un an.

Si votre croissance ralentit, vous voulez que vos clients paient le plus possible. Le service de vidéo à la demande par abonnement Hulu de Disney a un ARPU plus élevé – 12,08 $ par mois – mais sa croissance a été négligeable, en hausse de seulement 2 cents par mois par rapport à il y a un an. Hulu compte 37,8 millions d’abonnés, ce qui passe à 41,6 millions en incluant ceux qui achètent également la télévision en direct.

Rien de tout cela n’est encore particulièrement préoccupant pour le PDG de Disney, Bob Chapek, qui a noté que « chaque marché a dépassé les attentes » en termes d’ajout d’abonnés dans le monde. Il a également souligné que Disney était toujours en train de s’étendre dans de nouveaux pays, la Malaisie et la Thaïlande venant en juin.

Mais Disney + a sauté dans les grandes ligues du streaming. En 2020, la comparaison logique pour Disney + était HBO Max, Peacock et d’autres nouveaux services de streaming multimédia.

Compte tenu du succès de Disney, la comparaison de cette année sera Netflix. Disney a déjà projeté de 230 à 260 millions d’abonnés d’ici 2024. C’est Netflix-land. Netflix compte environ 208 millions de clients.

Netflix a pu augmenter les prix progressivement au fil des ans sans arrêter la croissance mondiale. Disney est peut-être en mesure de faire de même – mais les différences flagrantes d’ARPU entre les deux sociétés illustrent le long chemin à parcourir.

Divulgation: Peacock est le service de streaming vidéo de NBCUniversal, la société mère de CNBC.