La croissance démographique rend les ouragans plus coûteux

La saison des ouragans dans l’océan Atlantique s’est terminée cette semaine comme l’une des plus destructrices jamais enregistrées. L’ouragan Ian, qui a frappé le sud-est des États-Unis en septembre, a été la pire tempête de la saison et l’un des ouragans les plus meurtriers du pays au cours des dernières décennies. Il a également été parmi les plus coûteux de l’histoire américaine, causant environ 67 milliards de dollars de dommages matériels assurés par des particuliers dans cinq États.

Ian fait partie d’une tendance. Les ouragans ont tendance à être parmi les formes les plus dommageables de conditions météorologiques extrêmes, dont les coûts augmentent considérablement. Les ouragans qui ont causé plus d’un milliard de dollars de dégâts ont à peu près doublé depuis les années 1980. Au cours de la même période, les coûts totaux des dommages, corrigés de l’inflation, ont augmenté d’un montant beaucoup plus important – plus de onze fois :