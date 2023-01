La croissance démographique force le refinancement de la GRC à Lake Country

La taille de la population du district de Lake Country ne cesse de croître et maintenant, avec plus de 15 000 habitants, la municipalité doit envisager d’augmenter les services de police.

Le district est actuellement en vertu d’un accord d’unité de police municipale avec la province et Lake Country ne paie que 70 % des coûts de base de la GRC, conformément à la Police Act de la Colombie-Britannique.

Cependant, les municipalités de plus de 15 000 habitants doivent payer 90 % du coût de base et 100 % des services de police, comme les bâtiments des détachements et le personnel de soutien.

Lors de la réunion ordinaire du conseil de mardi (3 janvier), il a été partagé avec le conseil que l’impact d’un saut rapide de 70 à 90 pour cent du partage des coûts et de l’autorisation d’un agent supplémentaire à temps plein de la GRC pour un total de 19 serait plus que 1 million de dollars.

Les coûts des services de police en 2023 sont estimés à 3,79 millions de dollars contre 2,52 millions de dollars en 2022.

De plus, le détachement actuel de la GRC à Lake Country n’est pas suffisant pour le personnel actuel ou les services supplémentaires. Il devra être remplacé dans les 5 à 10 prochaines années.

FinancesLake CountryGRC