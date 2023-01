La croissance de Snap ralentit encore dans un contexte de ralentissement technologique

Les résultats couronnent une année difficile pour Snap. L’inflation persistante et les taux d’intérêt élevés ont rendu les annonceurs – la principale source de revenus de l’entreprise – réticents à dépenser, tandis que les changements de confidentialité d’Apple ont rendu plus difficile pour les entreprises de médias sociaux de suivre et de cibler les utilisateurs dans leur publicité mobile.

TikTok a également volé des activités publicitaires à Snap et à d’autres plateformes. L’application vidéo appartenant à des Chinois, que Snap a qualifiée de l’une de ses “concurrences très importantes et très sophistiquées”, a attiré les marques par sa portée et son cachet culturel, en particulier chez les jeunes. En août, Snap a licencié 20 % de ses employés, arrêté au moins six produits et perdu plusieurs cadres.

La publicité numérique s’est effondrée avec l’économie mondiale. Mais Snap a plus de mal que ses rivaux car les annonceurs ont tendance à commencer les coupes budgétaires avec de plus petites entreprises, au lieu de mastodontes comme Facebook et Instagram, a déclaré Kelsey Chickering, analyste principal chez Forrester.

“Les spécialistes du marketing sont nerveux quant à leurs perspectives économiques”, a-t-elle déclaré. “Ils déplacent leurs budgets vers des endroits qui se sont avérés efficaces.”

Snap a de nouveau refusé de prévoir ses performances futures en raison de ce qu’il a qualifié d'”incertitudes liées à l’environnement d’exploitation”. Mais dans une lettre aux investisseurs, la société a déclaré que les revenus du trimestre en cours avaient diminué de 7% par rapport à l’année précédente. Il a ajouté que ses prévisions internes pour le trimestre en cours supposaient que les revenus diminueraient entre 2% et 10%, ce qui serait la première baisse de revenus de Snap en tant qu’entreprise publique.