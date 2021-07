La croissance de l’emploi semblera probablement plus forte dans le rapport de juin alors que les entreprises se démènent pour trouver des travailleurs

Les travailleurs préparent le terrain pour la construction du site solaire de Duette qui est en cours de développement sur des terres auparavant agricoles à Bowling Green, en Floride, le 24 mars 2021. Danois Rhys | Reuters

La croissance de l’emploi en juin devrait dépasser celle de mai et davantage d’Américains ont rejoint le marché du travail, alors même que les entreprises continuaient de lutter pour trouver des employés à embaucher. Les économistes s’attendent à ce que la masse salariale non agricole ait augmenté de 706 000 emplois en juin et que le taux de chômage soit tombé à 5,6% contre 5,8%, selon Dow Jones. Cela se compare aux 559 000 emplois créés en mai. Les gains horaires moyens devraient avoir bondi de 0,3 % en juin par rapport à mai et, d’une année sur l’autre, devraient augmenter de 3,6 %, après une augmentation de 1,98 % en mai. « Je pense que juin est le dernier mois où les chiffres vont être sévèrement limités par le [labor] problème d’approvisionnement », a déclaré Stephen Stanley, économiste en chef d’Amherst Pierpoint. « Les problèmes d’approvisionnement ne disparaîtront pas, mais ils commenceront à se dissiper. » L’embauche n’a pas été aussi solide que les économistes s’y attendaient, et Stanley a déclaré qu’il y a plusieurs facteurs à l’origine de la pénurie de main-d’œuvre. D’une part, certains travailleurs restent préoccupés par le virus et ne se sentent pas encore à l’aise au travail alors que les vaccins continuent d’être déployés. D’autres attendent probablement jusqu’en septembre, lorsque les enfants retournent à l’école avant de réintégrer le marché du travail. Mais Stanley a également déclaré que les allocations de chômage hebdomadaires améliorées de 300 $ du gouvernement fédéral sont un facteur, bien que certains États réduisent les paiements supplémentaires qui expirent pour tout le monde en septembre. Il y a des signes encourageants, comme beaucoup moins de demandes de chômage pour la première fois, qui sont tombées à 364 000 la semaine dernière, le rythme le plus bas depuis mars 2020. « Je pense qu’il y aura de la place pour des augmentations beaucoup plus importantes, pas seulement dans les restaurants mais dans tous les domaines, et les gens commenceront à revenir en plus grand nombre sur le marché du travail », a déclaré Stanley. « Je pense que les gains mensuels vont augmenter à partir d’ici. … Tout le monde désigne septembre comme le grand mois, et je pense que c’est vrai, principalement à cause du retour des écoles. » Stanley a déclaré que le rapport sur l’emploi de juin avait historiquement été affecté négativement à la fin de l’année scolaire, lorsque les travailleurs sont mis en congé. Mais cette année, étant donné que de nombreuses écoles n’ont pas été complètement ouvertes et qu’il n’y aura pas de gros licenciements, ce facteur saisonnier peut se révéler positif.

L’augmentation des embauches d’été

« Je suppose que nous pourrions en fait voir près d’un million par mois en juillet et août, puis augmenter encore en septembre avec l’arrivée de la pop éducative, pour atteindre bien plus d’un million », a déclaré Stanley. « Si cela se produit, de juin à septembre, cela fait encore 4 millions [jobs]. Vous n’atteignez pas le niveau de février 2020, mais vous vous en rapprochez beaucoup. » Les économistes de Citigroup s’attendent à ce que 860.000 emplois aient été créés en juin. Ils ont dit que si l’embauche était plus forte, cela pourrait avoir un impact sur les attentes de la Réserve fédérale. « Les responsables de la Fed se sont récemment davantage concentrés sur la forte demande de main-d’œuvre et ont été un peu moins préoccupés par les chiffres de l’emploi plus faibles que prévu résultant de pénuries de main-d’œuvre », ont noté les économistes de Citi. « Cela nous suggère que la plus grande réaction du marché serait en cas de surprise à la hausse » de plus d’un million.

Les économistes de Citi ont déclaré que si le rapport de juin était solide, il se pourrait que le marché du travail plus robuste que la Fed s’attend à l’automne ait commencé à apparaître tôt. Les marchés pourraient réagir davantage si les données sont plus solides que prévu, car elles pourraient déclencher un mouvement plus tôt que prévu de la Fed pour ralentir ses achats d’obligations ou son programme d’assouplissement quantitatif. « Un rapport sur l’emploi plus solide en juin aiderait à consolider les attentes d’une annonce de réduction lors de l’une des prochaines réunions du FOMC », ont noté les économistes de Citi. Le début de la lente diminution d’au moins 120 milliards de dollars par mois d’achats de QE serait un signal que la prochaine décision de la Fed pourrait être de relever les taux d’intérêt une fois le programme obligataire terminé. Juin « à deux chiffres » mieux que mai Tom Gimbel, fondateur et PDG de LaSalle Network, a déclaré que ce qu’il voit dans son entreprise de dotation et de recrutement à l’échelle nationale suggère que juin a été un mois fort pour la croissance de l’emploi, et la tendance à l’amélioration semble se poursuivre. « Ce que nous avons vu en juin, c’est qu’il y a généralement un décalage estival historiquement, mais nous n’avons pas vu cela en juin », a-t-il déclaré. « Nous avons vu une croissance continue à la hausse. C’était à deux chiffres ce qu’était mai. » Gimbel a déclaré qu’il constatait également un taux de conversion très rapide pour les travailleurs qui ont un statut temporaire à permanent. « Cela se produit à un taux 50% plus élevé qu’avant Covid. Cela se produit dans les domaines de la comptabilité, de l’administration, du secrétariat et des ressources humaines », a-t-il déclaré.