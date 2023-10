La croissance de l’emploi s’accélère, mais les Américains pensent toujours que l’économie est mauvaise

Des gens pompent de l’essence dans leurs véhicules dans une station-service Shell le 2 octobre 2023 à Alhambra, en Californie. Frédéric J. Brown | Afp | Getty Images

L’économie américaine a créé plus de 2,3 millions d’emplois cette année, le taux de chômage est toujours inférieur à 4 % et près de 10 millions de postes sont ouverts à tous ceux qui sont encore à la recherche d’un emploi. Alors, si un environnement d’emploi sain est la pierre angulaire d’une économie saine, pourquoi tant de gens pensent-ils encore que la situation est terrible ? C’est parce que le loyer – ainsi que la nourriture, le gaz et les appareils électroménagers – est encore trop élevé. En un mot : l’inflation, qui, bien que ralentissant par rapport à son rythme annuel, est encore bien supérieure à ce que la plupart des gens peuvent supporter et rend tout le reste, sinon terrible, du moins moins merveilleux. « Vous voyez tous ces chiffres de haut niveau, et ces chiffres ne correspondent pas à votre réalité économique », a déclaré Elizabeth Crofoot, économiste principale au sein de la société d’analyse du travail Lightcast. « Je ne sais pas s’il y a du bien ou du mal, c’est juste la réalité des gens, et les statistiques économiques globales ne reflètent parfois pas ce que les gens vivent au quotidien. » La dernière série de nouvelles économiques apparemment excellentes est arrivée vendredi, lorsque le ministère du Travail a annoncé que les effectifs non agricoles avaient augmenté de 336 000 en septembre. Et ce n’est pas tout : les révisions de juillet et août ont montré la création de 119 000 emplois supplémentaires et le taux de chômage est resté stable à 3,8 %. Tout cela s’ajoute à une autre année exceptionnelle en matière de création d’emplois. Pourtant, le taux d’approbation économique du président Joe Biden n’est que de 42 %, selon un sondage Reuters/Ipsos. La confiance des consommateurs et des entreprises a montré des signes d’amélioration – la dernière enquête auprès des consommateurs de l’Université du Michigan montre que la confiance est revenue à son niveau de fin 2021 – mais elle reste bien en deçà de son niveau d’avant la pandémie.

Cela est probablement dû au fait que les prix restent à des niveaux douloureux. En tant qu’économiste, Crofoot affirme que la difficulté que posent les prix élevés peut être difficile à discerner à partir des données macroéconomiques. En tant que consommatrice, cependant, elle dit qu’elle peut le ressentir lorsqu’elle emmène ses deux enfants dîner au restaurant et constate que non seulement les prix des repas pour enfants ont augmenté, mais que des choses comme les boissons gratuites pour eux ont également été supprimées. « C’est la combinaison de l’inflation et de la contraction de l’inflation », a-t-elle expliqué. « En tant que consommateur, vous avez l’impression d’être nickelé et diminué à chaque instant. » Environ 10 % des articles de consommation ont été réduits entre 2015 et 2021, tandis que 4 % ont été augmentés. selon le ministère du Travail. Mais encore une fois, les données ne semblent souvent pas correspondre aux expériences vécues, et le phénomène de démarque inconnue – un produit de moins en moins cher, avec des prix identiques ou plus élevés – semble s’aggraver. « Les consommateurs ont simplement l’impression qu’ils ne peuvent pas gagner, et bien sûr, vous allez vous sentir déprimés sur l’économie à cause de cela », a déclaré Crofoot.

Logement supérieur

Ce n’est pas seulement l’essence et l’épicerie qui donnent l’impression que le coût de la vie est hors de contrôle. Les prix des logements ont grimpé à la suite de la crise de Covid, poussant les gens hors des centres urbains vers les régions périphériques. Le prix de vente médian d’une maison a bondi de 27 % depuis fin 2019, rendant l’accession à la propriété particulièrement difficile pour les jeunes acheteurs comme les millennials. L’âge médian d’un acheteur de maison aux États-Unis est de 36 ans, le plus âgé jamais enregistré depuis 1981, selon la National Association of Realtors. Dans le même temps, la part du revenu en pourcentage du prix de l’immobilier est à son plus haut niveau jamais vu, selon des données gouvernementales remontant à 1987.

« Même si les millennials constituent la plus grande génération d’adultes aux États-Unis, leur part d’acheteurs sur le marché a diminué l’année dernière », a écrit Jessica Lautz, économiste en chef adjointe du NAR. dans un récent article de blog. « Cela est en contradiction avec ce qui pourrait arriver puisque la plupart des millennials se trouvent à un âge où ils sont traditionnellement entrés sur le marché ou au moins ont fondé un foyer. Cette année, les baby-boomers ont dépassé les millennials. » La hausse des prix constitue un problème. Des taux d’intérêt plus élevés en sont un autre, avec des prêts hypothécaires sur 30 ans à un taux moyen de 7,83 %, selon Bankrate. Les marchés financiers craignent que la Réserve fédérale puisse augmenter encore ses taux si l’inflation ne se calme pas. « Cela a des implications très importantes pour la création de richesse », a ajouté Crofoot.

Les chiffres de l’emploi sont-ils vraiment si bons ?

Au-delà des coûts du logement, certains éléments indiquent que les chiffres de l’emploi ne sont peut-être pas non plus à la hauteur de ce qu’ils prétendent être. Après tout, plus d’un quart des créations d’emplois en septembre provenaient de professions moins bien rémunérées dans le secteur des loisirs et de l’hôtellerie. Les véritables opportunités d’évolution de carrière sont plus difficiles à obtenir de nos jours, et les enquêtes du Census Bureau ont montré un désespoir croissant parmi les adolescents et la cohorte de la génération Z, qui s’inquiètent pour leur avenir sur le plan économique.