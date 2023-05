La croissance de l’emploi ralentit pour les nouveaux diplômés universitaires

De nombreux étudiants de premier cycle se donnent une longueur d’avance, a-t-il ajouté. « Les étudiants sont devenus plus motivés et désireux d’être prêts pour leur recherche de carrière dès le début », a déclaré Grubb. « Habituellement, plus de la moitié ont effectué un stage, ce qui les aide sur le marché du travail une fois qu’ils ont terminé. »

Certaines entreprises, dans des secteurs tels que la technologie, ont reculé compte tenu de l’incertitude économique actuelle, selon de nouvelles données du fournisseur de paie Gusto.

Cependant, il existe encore des poches de croissance, principalement dans les secteurs des services personnels tels que la vente au détail et l’alimentation et les boissons, ainsi que les soins de santé et l’éducation, a constaté Gusto. La NACE a également identifié des hausses significatives dans les transports et la fabrication de produits chimiques et pharmaceutiques.

Bien sûr, les opportunités et les salaires varient également selon le lieu. San Jose, en Californie, a le taux le plus élevé d’embauche de nouveaux diplômés et le plus grand potentiel de gagner six chiffres, selon le rapport de Gusto.