La croissance de l’emploi pourrait dépasser le million en avril en avril

Un magasin Wawa embauche signe à Bethany Beach, Delaware. Stephanie Dhue | CNBC

L’économie pourrait créer plus d’un million d’emplois en avril, selon les économistes. L’embauche semble s’être renforcée avec la réouverture des entreprises, ce qui a conduit certains économistes à faire de grandes prédictions sur le nombre d’emplois ajoutés au cours du mois. Le rapport sur l’emploi d’avril est attendu le 7 mai. La croissance de l’emploi s’est accélérée en mars, avec 916 000 livres de paie, et certains économistes s’attendent à ce que cette tendance se poursuive. Le nombre de personnes qui demandent des prestations de chômage pour la première fois est tombé à un nouveau creux pandémique de 553 000 pour la semaine terminée le 24 avril. Maintenant que près de 30% des Américains sont complètement vaccinés, de plus en plus d’entreprises rouvrent, les voyages aériens reprennent et le trafic piétonnier dans les magasins de détail augmente. Si les gains de masse salariale non agricoles dépassent 1 million, ce serait la première fois depuis août dernier, avant que la deuxième vague de Covid ne frappe à l’automne. « Rien que sur la base des réservations de restaurants, il y a une tonne de capacité en plus dans l’industrie de la restauration en ce moment », a déclaré Tom Simons, économiste du marché monétaire chez Jefferies. « Cela ne peut pas être fait sans que personne ne travaille. Vous ne pouvez littéralement pas remplir ces réservations sans travailleurs. »

Des projections fortes

Les économistes de Jefferies prévoient 2,1 millions de gains d’emplois en avril, de loin l’estimation la plus élevée de Wall Street. Evercore s’attend à ce que l’emploi augmente d’un million d’emplois. Les économistes de Morgan Stanley prévoient 1,25 million et Capital Economics prévoit un gain de 1,2 million.

Les économistes de Morgan Stanley ont déclaré que leurs prévisions étaient influencées par la baisse des demandes de chômage. « Comme en mars, nous prévoyons que les gains de masse salariale proviendront en grande partie de modestes augmentations de l’embauche couplées à des baisses plus substantielles du taux de licenciement », ont-ils écrit. Capital Economics a également déclaré que les données sur les demandes de chômage étaient convaincantes. « En conséquence, nous prévoyons une augmentation plus importante de 1,2 million de la masse salariale non agricole, même si cela laisserait encore des emplois 7,2 millions en dessous de son niveau d’avant la pandémie de février 2020 », a écrit l’économiste américain principal Michael Pearce. « Les restrictions étant encore assouplies dans certains États, nous prévoyons que le déficit continuera de se réduire rapidement, car l’économie ré-ajoute rapidement des emplois dans les secteurs les plus durement touchés. » Les prévisions robustes de croissance de l’emploi s’inscrivent dans le contexte d’une économie en plein essor. Au premier trimestre, le produit intérieur brut a augmenté de 6,4% et devrait atteindre 10% au deuxième trimestre.

Loisirs, restaurants et détaillants