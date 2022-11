La croissance de l’emploi en octobre pourrait être la plus lente depuis près de 2 ans, mais le chômage reste extrêmement faible

Le rythme effréné de création d’emplois de cette année a peut-être légèrement ralenti en octobre, mais le chômage devrait rester très faible, car les entreprises continuent de faire face à des pénuries de main-d’œuvre.

Les économistes s’attendent à ce que 205 000 emplois aient été créés en octobre et prévoient que le taux de chômage restera à 3,5 %, selon Dow Jones. Cela se compare à une croissance de l’emploi de 263 000 en septembre. Le rapport mensuel sur l’emploi est publié à 8 h 30 HE vendredi.

La croissance des salaires devrait avoir légèrement ralenti, le salaire horaire moyen gagnant 0,3 % au cours du mois, ou 4,7 % sur un an, contre un rythme annuel de 5,0 % en septembre.

“La seule chose qui va être forte, ce sont les emplois dans les loisirs et l’hôtellerie”, a déclaré Diane Swonk, économiste en chef chez KPMG. “La fabrication pourrait être légère. Nous passons des biens aux services… Nous crevons une bulle sur le marché immobilier et cela se voit.”

Pour la Réserve fédérale, les économistes affirment que le type de croissance de l’emploi attendu en octobre ne va pas détourner la banque centrale de sa trajectoire agressive de hausse des taux. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mercredi que la Fed pourrait réduire l’ampleur de ses hausses de taux d’intérêt, mais qu’elle pourrait devoir relever les taux à un niveau plus élevé que prévu pour arrêter l’inflation.

Resserrement de l’emploi vu, mais pas encore

Les économistes s’attendent à ce que les hausses de taux ralentissent suffisamment l’économie pour sertir le marché du travail.

“Je ne pense pas qu’ils commenceront à courir le tour de la victoire si nous obtenons un chiffre un peu plus faible ici”, a déclaré Tom Simons, économiste du marché monétaire chez Jefferies. Il s’attend à ce que 170 000 emplois aient été ajoutés, ce qui serait la croissance de l’emploi la plus lente depuis qu’il y a eu une contraction réelle de la masse salariale en décembre 2020.

“Ils vont avoir besoin de plusieurs mois où la politique a eu un impact”, a-t-il déclaré.

Swonk s’attend à ce que 160 000 nouveaux emplois aient été ajoutés à l’économie en octobre. “La Fed cible maintenant le marché du travail et est prête à aller de l’avant et à laisser le chômage augmenter car même avec le ralentissement que nous avons connu, cela n’a pas suffi à faire dérailler l’inflation”, a-t-elle déclaré.

Des données récentes montrent que les offres d’emploi ont bondi en septembre malgré les efforts de la Fed pour refroidir le marché du travail historiquement chaud, qui a contribué à alimenter la plus forte inflation depuis le début des années 1980.

Les ouvertures d’emploi pour le mois ont totalisé 10,7 millions, au-dessus de l’estimation de FactSet de 9,9 millions, selon les données du Bureau of Labor Statistics. Enquête sur les offres d’emploi et le roulement de la main-d’œuvre.

Si la masse salariale d’octobre est beaucoup plus forte que prévu, la Fed pourrait ne pas ralentir son rythme de hausse lors de sa prochaine réunion les 13 et 14 décembre. en décembre », a déclaré Simons. “Je dirais que c’est 50/50 quant à l’endroit où ils vont.”

D’autres données seront également un facteur. Il y a un autre rapport mensuel sur l’emploi attendu le 2 décembre et deux autres publications de l’indice des prix à la consommation avant la prochaine décision de la Fed.

Swonk a déclaré que le ralentissement du logement pourrait commencer à se manifester légèrement dans les emplois d’octobre, mais les constructeurs semblent conserver les travailleurs, pour l’instant, en raison des pénuries de main-d’œuvre. Le prochain domaine à ralentir sera probablement les immeubles multifamiliaux, a-t-elle déclaré. La faiblesse du logement pourrait se répercuter sur les services financiers, avec la perte de postes de courtiers en hypothèques ou de commerces de détail, si les consommateurs inquiets dépensent moins.

Elle a noté que les ventes d’Halloween étaient fortes. “La crainte est que nous ayons retiré beaucoup de dépenses de biens que nous allions faire pendant les vacances”, a-t-elle déclaré. Swonk a ajouté qu’il semble également que les consommateurs soient prêts à dépenser en voyages de vacances, ce qui pourrait signifier moins en cadeaux.

L’estimation de Swonk est inférieure à la prévision consensuelle d’octobre. “Nous avons ajouté 3,8 millions d’emplois depuis le début de l’année, et c’est le deuxième chiffre annuel le plus élevé depuis 1984”, a-t-elle déclaré. Le plus fort a été 2021. lorsque plus de 6 millions d’emplois ont été ajoutés.