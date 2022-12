La croissance de l’emploi en novembre a ralenti mais fera toujours preuve de vigueur malgré les licenciements

Les travailleurs trient les colis dans une installation de FedEx Express lors du Cyber ​​Monday à Garden City, New York, le lundi 28 novembre 2022.

On s’attendait à ce que la croissance de l’emploi en novembre ait ralenti tout en restant forte, même face aux licenciements et aux gels d’emplois dans les grandes entreprises.

L’économie devrait avoir ajouté 200 000 emplois, moins que les 261 000 d’octobre, selon Dow Jones. Les économistes prévoient que le taux de chômage est resté stable à 3,7 % et que la croissance moyenne des salaires a ralenti à 0,3 % d’un mois à l’autre, contre 0,4 % en octobre.

Le rapport mensuel sur l’emploi est publié vendredi à 8 h 30 HE et fait l’objet d’une attention particulière puisque la Réserve fédérale s’inquiète du fait que le marché du travail en ébullition et la hausse des salaires contribuent à alimenter l’inflation. La Fed devrait augmenter ses taux d’intérêt pour la septième fois, d’un demi-point de pourcentage, lors de sa prochaine réunion le 14 décembre.

Les économistes s’attendent à ce que la politique monétaire plus stricte de la Fed aboutisse finalement à des chiffres de masse salariale négatifs, mais pas encore.

“Il y a plus probablement une surprise à la baisse” pour le rapport de novembre, a déclaré Diane Swonk, économiste en chef chez KPMG. Elle a déclaré que le nombre de travailleurs absents pour cause de maladie pourrait continuer à être un facteur, et il y a eu plus d’annonces de gel des embauches.

Le commerce de détail est généralement un point positif en novembre, mais Swonk a déclaré qu’il y avait des signes que l’industrie ne se développait pas autant qu’elle le ferait normalement en cette saison des fêtes.

“Sur une base désaisonnalisée, il y aurait moins d’embauches saisonnières pour la vente au détail en ligne et certains des plus grands détaillants et discounters qui s’inquiètent de leurs marges pendant la période des fêtes”, a déclaré Swonk. “La même chose est vraie dans l’industrie du transport maritime.”

Faiblesse de la main-d’œuvre technologique

Entreprises comme Facebook parent Métaplates-formes et CV licencient des travailleurs et d’autres, comme Alphabet, ralentissent ou gèlent l’embauche. Bien que le rythme de ces annonces se soit accéléré à l’approche de la fin de l’année, les économistes affirment qu’elles n’affectent pas encore les données sur l’emploi de manière significative.

“La demande refoulée dans l’économie américaine continue d’orienter certains de ces travailleurs vers d’autres secteurs de l’économie”, a déclaré David Page, responsable de la recherche macroéconomique chez AXA Investment Managers. “En conséquence, la croissance globale de l’emploi a été solide. Le commerce de détail devrait bien se porter, mais je pense qu’il y a une grande question sur la façon dont le commerce de détail se comporte après les vacances.”

Tom Gimbel, fondateur de la société de recrutement LaSalle Networks, a déclaré que son enquête annuelle auprès de 300 responsables du recrutement montrait que 84% s’attendaient à ajouter des travailleurs en 2023, mais pas autant. “Les biens de consommation courante, la fabrication traditionnelle et les entreprises de services professionnels continuent d’embaucher. L’informatique continue d’être le leader, et nous constatons que la comptabilité et la finance sont au-dessus des chiffres de 2021. Les embauches dans les ventes ont également beaucoup augmenté”, a-t-il déclaré.

Mais les grandes entreprises de technologie et de capital-risque n’embauchent pas autant ou réduisent leurs effectifs, a-t-il ajouté.

“Tu as deux domaines touchés, les grandes entreprises technologiques et les entreprises technologiques non rentables. La bande médiane de la technologie est en bonne santé », a déclaré Gimbel.