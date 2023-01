La croissance de l’emploi devrait avoir ralenti en décembre, mais pas suffisamment pour ralentir les hausses de taux de la Fed

L’économie devrait avoir ajouté 200 000 emplois en décembre, moins qu’en novembre, mais toujours suffisamment forte pour que la Réserve fédérale continue de resserrer agressivement sa politique de lutte contre l’inflation.

Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendent également à ce que le taux de chômage se maintienne à 3,7 % en décembre, tandis que la croissance du salaire horaire moyen a ralenti à 0,4 % contre 0,6 % en novembre. Il y avait 263 000 emplois ajoutés en novembre.

Le rapport sur l’emploi devrait être publié vendredi à 8 h 30 HE, et il s’agit des dernières données mensuelles importantes sur l’emploi avant la réunion de la Fed les 31 janvier et 1er février.

Les données sont importantes puisque la Fed a tenté de ralentir le marché du travail en ébullition dans sa lutte contre l’inflation. La banque centrale a augmenté ses taux d’intérêt sept fois au cours de ce cycle de resserrement, et les économistes disent qu’elle pourrait augmenter d’un autre demi-point de pourcentage en février, mais les commerçants du marché à terme parient sur une hausse d’un quart de point seulement.

“Je pense toujours que nous aurons un chiffre solide vendredi. Je ne pense pas que les choses aient tellement ralenti”, a déclaré Michael Gapen, économiste en chef américain à Bank of America.

Gapen s’attend à ce que 215 000 emplois aient été ajoutés le mois dernier. “C’est deux fois plus de croissance d’emplois qu’ils le souhaitent.” Le rapport de décembre pourrait encore montrer des gains de l’embauche saisonnière.

Les dernières prévisions économiques de la Fed montrent que le chômage grimpera à 4,6 % au quatrième trimestre. “Leurs prévisions prévoient une augmentation du taux de chômage. Nous savons que le taux d’équilibre se situe entre 70 000 et 100 000”, a déclaré Gapen. “Si vous avez besoin que le taux de chômage augmente, vous avez besoin que les emplois tombent en dessous de 70 000 à 100 000.”

Gapen s’attend à ce que le nombre mensuel commence à devenir négatif au premier semestre de l’année, puis continue à être négatif pendant un certain temps.

“En ce moment, c’est dans l’économie sous-jacente que nous recherchons des preuves suggérant si le ralentissement s’est étendu au-delà des investissements dans le logement et la construction non résidentielle”, a-t-il déclaré. “Le prochain endroit probable devrait être le côté marchandises de l’économie.”

La Fed est disposée à affaiblir le marché du travail parce que les responsables voient les dommages pour l’économie s’ils laissent l’inflation rester élevée, a déclaré Gapen. Il considère la construction comme un domaine qui pourrait abandonner des emplois, alors que le ralentissement de l’immobilier se répercute sur l’économie.

“Nous avons un grand nombre de maisons en construction. … Nous chercherons des prêteurs hypothécaires et des agents immobiliers … des personnes qui sont des encadreurs et des licenciements de fondations. C’est probablement là que vous verrez les licenciements en premier dans la construction “, a-t-il déclaré. .

Aneta Markowska, économiste financière en chef chez Jefferies, s’attend à ce que 175 000 emplois aient été ajoutés, mais elle est surtout préoccupée par la pression continue sur les salaires. Elle est d’accord avec le consensus selon lequel les salaires ont augmenté en décembre de 0,4%, ou 5% d’une année sur l’autre, mais dit que ce nombre pourrait atteindre 0,7% sur une base mensuelle en janvier, à mesure que les entreprises mettront en place des augmentations.

Les économistes craignent que l’inflation des salaires, si elle commence à monter en flèche, soit un type d’inflation plus difficile à éradiquer. La vigueur de l’économie du travail surprend les économistes depuis des mois. Les offres d’emploi en novembre, par exemple, ont été signalées à près de 10,5 millions, plus que prévu, lorsque l’enquête sur les offres d’emploi et les licenciements a été publiée mercredi.

“Je pense que ce que les données de JOLT nous ont dit, c’est qu’il y a en fait un ralentissement de l’embauche. Ce n’est pas parce que la demande de main-d’œuvre diminue rapidement”, a déclaré Markowska. “C’est juste que les contraintes d’offre commencent à mordre. Vous voyez le taux de démissions augmenter à nouveau. Les embauches de croissance sont toujours solides. … Nous rencontrons potentiellement des contraintes plus contraignantes sur le marché du travail, et si c’est le cas , nous nous attendons à plus de hausse des salaires.”

Diane Swonk, économiste en chef chez KPMG, a déclaré qu’un domaine qui a montré une augmentation de l’embauche est celui des nouvelles entreprises.

“Une grande partie de ce que nous voyons est motivée par la demande, non seulement par les employeurs, mais par la création de nouvelles entreprises, avec lesquelles ils doivent tout à coup être en concurrence”, a-t-elle déclaré. “C’est une situation très différente de celle que nous avons connue dans le passé.”

La Fed a augmenté ses taux d’intérêt à sept reprises depuis mars dernier, et le taux des fonds fédéraux se situe maintenant entre 4,25 % et 4,5 %. Gapen et Markowska ont déclaré que la force de la main-d’œuvre justifiait que la banque centrale augmente ses taux d’un autre demi-point de pourcentage le 1er février, puis d’un quart de point en mars. Cependant, de nombreux investisseurs s’attendent à une hausse d’un quart de point seulement en février, puis d’un autre quart de point par la suite.

Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics, a déclaré que la Fed tentait d’encourager les investisseurs à s’attendre à des taux plus élevés plus longtemps. Cela était évident dans le procès-verbal de sa réunion de décembre, publié mercredi.

“Je pense qu’ils essaient d’empêcher les marchés de penser que les taux vont baisser rapidement cette année”, a-t-il déclaré. “Si vous regardez les attentes du marché, le taux des fonds fédéraux monte à 5% sous peu, puis redescend rapidement à la fin de l’année. Le message dans les minutes est que les taux vont être plus élevés plus longtemps. Qui sait à en fin de compte s’ils vont maintenir des taux aussi élevés pendant longtemps, mais c’est le message qu’ils voulaient envoyer.”

Zandi s’attend à ce que l’économie crée 225 000 emplois en décembre.

“Le marché du travail ralentit régulièrement, mais sûrement. Ce n’est pas suffisant. Je pense que la Fed aimerait voir des gains d’emplois au sud de 100 000, plus près de zéro, pour faire bouger le chômage vers le nord et les salaires vers le sud. Ces chiffres suggèrent que nous ‘ ira rapidement dans cette direction », a-t-il déclaré. “Je pense que nous serons à 100 000 au printemps et qu’il y aura des mois à zéro au printemps ou en été.”

En raison de son impact potentiel sur la Fed, le rapport sur l’emploi pourrait faire bouger les marchés.

“Je regarderais d’abord et avant tout les salaires. Si les emplois arrivent à 250 000 ou 300 000, je ne pense pas que le marché réagisse trop”, a déclaré Michael Schumacher, responsable de la stratégie macro chez Wells Fargo. “Si le côté salaire arrive à 0,5 ou 0,6, c’est assez perturbateur. 0,3 est un non-événement. Le marché a besoin d’un 0,2 pour bouger beaucoup, puis le récit commence à dire que la Fed a presque fini.”