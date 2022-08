La croissance de l’emploi des “gangbusters” ajoute plus de confusion aux inquiétudes liées à la récession

La croissance de l’emploi aux États-Unis a dépassé les attentes en juillet, ajoutant 528 000 emplois et atteignant officiellement le point où nous avons récupéré les 22 millions d’emplois perdus pendant la pandémie, selon le Département du travail.

Le volume des gains d’emplois, le plus important en six mois, a surpris de nombreux économistes compte tenu des récentes hausses des taux d’intérêt, de la forte inflation et d’un marché boursier volatil. Les nouveaux emplois dans les loisirs et l’hôtellerie, les services professionnels et commerciaux et les soins de santé ont mené les gains.

“Dans un contexte de vents contraires et d’incertitude croissante, les fortes dépenses de consommation ont continué de stimuler la demande de main-d’œuvre et de soutenir le marché du travail”, a déclaré Julia Pollak, économiste en chef chez ZipRecruiter, dans un communiqué.

“Les perspectives du rapport sur l’emploi d’aujourd’hui sont que l’économie continue de se déchaîner”, a déclaré Christopher Kayes, professeur de gestion à la George Washington University School of Business, dans un communiqué. “Il s’agit d’un rapport d’emplois explosif avec près de deux fois plus d’emplois créés que ce que les gens avaient prévu.”

“Je pense que cela va vraiment amener les gens à se demander si l’économie va s’effondrer”, a-t-il ajouté.

Autre signe positif, le taux de chômage moyen est tombé à 3,5 % et les personnes qui ont perdu leur emploi ont été au chômage pendant une durée médiane de 8,5 semaines. Pollak dit que cela suggère que le marché du travail est suffisamment tendu pour que les personnes licenciées soient rapidement embauchées dans de nouveaux emplois.