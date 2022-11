La croissance de l’emploi aux États-Unis reste forte

Afin de satisfaire la forte demande de main-d’œuvre de l’économie, davantage de personnes devront commencer à chercher un emploi – mais ces derniers mois, cela ne s’est pas produit.

La part des Américains entre 25 et 54 ans qui travaillaient ou cherchaient du travail est tombée à 82,5% en octobre, contre 82,7% le mois précédent. Au début de 2020, le nombre s’élevait à 83,1 %.

La part des travailleurs et des demandeurs d’emploi dans l’ensemble a également baissé, à 62,2 %. C’est plus d’un point de pourcentage inférieur à son sommet prépandémique.















Le ralentissement du retour des travailleurs sur le marché du travail pose un défi à la Réserve fédérale, qui espère atténuer la pression salariale alors que l’inflation continue d’être inconfortablement élevée.

Les raisons de la réticence des gens à retourner au travail sont multiples. Les personnes à la retraite ou proches de la retraite, qui travaillaient en plus grand nombre à mesure que l’espérance de vie augmentait, se retiraient souvent par peur de contracter le coronavirus et ont eu du mal à revenir. D’autres ont été freinés par la pénurie de soignants pour les enfants et les personnes âgées. Enfin, il y a de plus en plus de preuves que des millions de personnes ne travaillent peut-être pas en raison de complications liées à un long Covid.

“Nous ne nous attendons pas à voir ces chiffres changer de manière marquée”, a déclaré Richard Wahlquist, directeur général de l’American Staffing Association. “Beaucoup de gens ont abandonné le marché du travail, et nous ne voyons pas les raisons de cette évolution rapide.”

Les employeurs ont cité la baisse continue de la participation au marché du travail comme une raison de soutenir davantage l’immigration. Les restrictions imposées au flux d’immigrants légaux ces dernières années ont réduit la taille de la population active de plusieurs millions de personnes, par rapport aux tendances prépandémiques. L’écart entre les offres d’emploi et les travailleurs disponibles a été particulièrement important dans des secteurs comme l’hébergement et les services de restauration, où les immigrants ont tendance à être le plus souvent employés.

Le taux de chômage a augmenté en moyenne à 3,7 %, contre 3,5 %. Le taux pour les femmes dans l’ensemble a bondi encore plus, passant de 3,4 % à 3,7 % ; le taux pour les hommes est resté stable.

Cependant, le taux de chômage des hommes noirs a continué de baisser, passant de 5,8 % à 5,3 %. C’est juste à côté de son niveau record prépandémique de 5,1%, ce qui suggère que le marché du travail chaud de longue durée pourrait profiter à certains travailleurs historiquement marginalisés.