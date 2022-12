La croissance de l’emploi aux États-Unis reste forte, défiant la stratégie de taux de la Fed

D’autres indicateurs ont signalé qu’une contraction plus grave est en cours.

L’indice des directeurs d’achat pour le secteur manufacturier, qui mesure le nombre de fabricants en expansion, est devenu négatif pour la première fois depuis la pandémie. Les fabricants ont ajouté 14 000 emplois en novembre, mais c’est environ la moitié du taux moyen des six mois précédents.

Le commerce de détail a été parmi les rares industries à perdre des emplois, car des employeurs comme Walmart ont annoncé des embauches de vacances inférieures à la normale, bien que la volatilité de ces dernières années ait rendu ces données plus difficiles à évaluer avec précision. L’industrie du transport et de l’entreposage se contracte depuis le milieu de l’été, car les frénésie d’achats de l’ère pandémique ont cédé la place à davantage de dépenses de voyages et de loisirs, et ont perdu 15 000 postes en novembre.

Certains camionneurs indépendants sont partis pour d’autres professions, a déclaré Bob Costello, économiste en chef de l’American Trucking Associations, mais le nombre total d’emplois dans le camionnage est resté nettement supérieur à son niveau de référence de 2019.

“Si vous êtes un bon conducteur, que vous n’avez pas beaucoup d’accidents à votre actif et que vous pouvez passer un test de dépistage de drogue, vous n’avez aucune raison d’être au chômage à moins que vous ne le vouliez”, a déclaré M. Costello. “Zéro.”

L’impact des hausses de taux d’intérêt n’est peut-être nulle part plus apparent que dans les licenciements dans les entreprises à croissance rapide de la Silicon Valley, qui avaient été alimentées par un capital-risque abondant qui, pendant de nombreuses années, n’a pas pu trouver de meilleurs rendements dans des classes d’actifs plus traditionnelles.

La société d’outplacement Challenger, Gray & Christmas a mesuré un quadruplement des licenciements le mois dernier par rapport à l’année précédente, mené par 53 000 bordereaux roses dans les entreprises technologiques, le plus haut Challenger a mesuré depuis le début de la collecte des données en 2000. Beaucoup de ces travailleurs seront cassés par des entreprises qui ont eu plus de mal à trouver des talents que les employeurs de marque.

Pour Deirdre Williams, cela n’a pris qu’un mois.

Mme Williams travaillait sur un contrat avec la société de conseil PwC jusqu’en août, date à laquelle on lui a dit que la mission avait été écourtée, sans qu’aucune raison ne soit donnée. Elle venait d’acheter une maison dans le Massachusetts et se sentait reconnaissante des généreuses allocations de chômage de l’État. Mais en octobre, un autre contrat est arrivé, avec une entreprise de recrutement technologique à peu près au même salaire qu’elle gagnait auparavant.