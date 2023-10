La croissance de l’emploi aux États-Unis dépasse les attentes et alimente les craintes d’une hausse des taux d’intérêt | Actualités économiques et commerciales

Un rapport retentissant sur l’emploi aux États-Unis publié vendredi a fait grimper le dollar et a jeté un voile sur les actions et les obligations, les données augmentant les craintes que les taux d’intérêt restent élevés plus longtemps et attisant les inquiétudes selon lesquelles l’économie post-pandémique entre dans une nouvelle ère.

La masse salariale non agricole a augmenté de 336 000 emplois le mois dernier, a indiqué le ministère du Travail, tandis que les données du mois d’août ont été révisées à la hausse, montrant que 227 000 emplois ont été ajoutés au lieu des 187 000 annoncés précédemment.

Le chiffre de septembre était presque le double des 170 000 économistes interrogés par Reuters et a choqué les marchés alors qu’ils tentaient de comprendre si une économie plus forte que prévu ralentissait réellement et ce qu’il faudrait désormais faire pour freiner l’inflation.

« Les marchés ont réagi à leur opinion selon laquelle la Fed est aussi confuse que nous », a déclaré Marvin Loh, stratège macroéconomique mondial chez State Street à Boston.

« Peut-être que l’économie a changé structurellement au point où les rendements réels doivent être supérieurs à ce qu’ils étaient au cours des cinq années précédant la pandémie », a-t-il déclaré.

Le rendement du bon du Trésor à 10 ans a bondi de plus de 13 points de base dans la demi-heure qui a suivi la publication du rapport, pour atteindre un nouveau sommet sur 16 ans à 4,8874 pour cent, s’ajoutant à la forte vente massive de ce mois-ci. Les rendements obligataires évoluent à l’inverse du prix.

Les traders à terme ont augmenté la probabilité d’une hausse des taux de la Fed en novembre à 30,7 pour cent, contre 23,7 pour cent avant la publication des données, selon l’outil FedWatch du groupe CME. Le taux au jour le jour de la Fed était fixé à plus de 5 pour cent jusqu’en juillet prochain.

« Nous verrons l’ampleur du resserrement du marché pour la Fed, mais une hausse des rendements à 10 ans au-dessus de 5% pourrait être inévitable si les données continuent à se maintenir ainsi », a déclaré Gennadiy Goldberg, responsable des taux américains. stratégie chez TD Securities USA à New York.

L’indice du dollar a augmenté de 0,29 pour cent alors qu’il se dirigeait vers une séquence de 12 semaines de victoires consécutives après avoir atteint son meilleur niveau depuis environ 11 mois plus tôt dans la semaine. Le yen s’est rapproché de 150 yens pour un dollar, un niveau qui, selon de nombreux acteurs du marché, pourrait inciter les autorités japonaises à intervenir.

L’euro se dirige vers un record de 12 semaines consécutives de baisse par rapport au dollar.

Simon Harvey, responsable de l’analyse des changes chez Monex Europe, a déclaré que les chiffres de la « masse salariale monstrueuse » et la révision à la hausse des chiffres d’août soutiendraient la progression du dollar.

« Etant donné la solidité des chiffres de l’emploi d’aujourd’hui, les marchés ne peuvent pas totalement écarter la probabilité d’un relèvement de la Fed au quatrième trimestre, même si cela coïncide avec des données salariales plus faibles. »

Les actions ont chuté à Wall Street, les 11 secteurs du S&P 500 étant initialement en baisse, mais ont ensuite réduit leurs pertes avec la hausse du Nasdaq. Ces données ont conduit les actions à réduire leurs gains sur les marchés européens.

Après avoir parlé d’un pétrole atteignant 100 dollars le baril, le brut a encore baissé et a fait face à sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars. Les traders craignent que des taux plus élevés et plus longs nuiraient à la croissance économique mondiale et nuiraient à la demande de carburant.

L’annonce selon laquelle le gouvernement russe a levé l’interdiction sur les exportations de diesel par pipeline via les ports a également fait baisser les prix du pétrole.

Les rendements obligataires de la zone euro ont augmenté, tandis que l’écart étroitement surveillé entre les coûts d’emprunt allemands et italiens – un indicateur de tensions dans les finances italiennes – a atteint son plus haut niveau depuis mars.

Les fonds obligataires mondiaux ont enregistré des sorties hebdomadaires massives.

L’indice MSCI des actions mondiales a perdu 0,03 pour cent, tandis que l’indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,15 pour cent.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,26 pour cent, le S&P 500 a perdu 0,23 pour cent et le Nasdaq Composite a ajouté 0,02 pour cent.

Le brut américain a récemment chuté de 0,26 pour cent à 82,10 dollars le baril et le Brent à 83,94 dollars, en baisse de 0,15 pour cent sur la journée.

L’or au comptant a ajouté 0,5 pour cent à 1 828,19 $ l’once.