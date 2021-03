La croissance de l’emploi aux États-Unis a probablement augmenté en février suite à un rebond après la récession

Les employeurs américains ont probablement intensifié leurs recrutements en février alors que les cas confirmés de COVID-19 diminuaient.

Les économistes prévoient que la croissance de l’emploi a atteint 175 000 le mois dernier, selon le fournisseur de données FactSet. Cela marquerait une nette amélioration par rapport à une moyenne de seulement 29 000 emplois par mois de novembre à janvier.

Les consommateurs ont dépensé une grande partie de leurs chèques d’aide gouvernementale et l’économie américaine semblait soutenir une reprise provisoire.

Pourtant, les États-Unis étant toujours 10 millions d’emplois en deçà de leur niveau d’avant la pandémie, l’embauche mensuelle devrait s’accélérer considérablement pour soulager les nombreuses personnes qui restent licenciées, en particulier dans les restaurants, les hôtels, les lieux de divertissement et d’autres domaines de l’industrie hôtelière qui sont loin d’être récupérés.

On prévoit que le taux de chômage est passé de 6,3% à 6,4% en supposant que davantage d’Américains ont commencé à chercher du travail en février et ont commencé à être considérés comme des chômeurs.

Un an après le début de la pandémie, la plupart des analystes sont de plus en plus optimistes quant à une accélération de l’embauche dans les mois à venir, avec le renforcement de l’économie et la hausse des indicateurs des dépenses de consommation et de la fabrication.

Les Américains dans leur ensemble ont accumulé d’énormes économies après avoir réduit leurs dépenses en voyages, en billets de cinéma et en visites de bars et de restaurants. Une grande partie de cet argent devrait être dépensée une fois que la plupart des gens se sentiront à l’aise pour sortir.

Et presque tout le plan de sauvetage économique du président Joe Biden de 1,9 billion de dollars (1,6 billion d’euros) devrait être approuvé par le Congrès dans les semaines à venir. Il fournirait, entre autres, 1 400 dollars (1 170 €) de chèques de secours à la plupart des adultes, 400 dollars supplémentaires (335 €) d’aide hebdomadaire au chômage et une autre série d’aides aux petites entreprises.

Avec autant d’argent injecté dans l’économie, Oxford Economics prévoit maintenant que la croissance atteindra 7% pour l’ensemble de 2021, ce qui serait l’expansion de l’année civile la plus rapide depuis 1984. Le Congressional Budget Office prévoit que la nation ajoutera un montant substantiel de 6,2 millions d’emplois cette année, mais cela ne suffirait pas à rétablir l’emploi aux niveaux d’avant la pandémie.

Pourtant, la taille du paquet de secours de Biden, à venir alors que l’économie montre déjà une amélioration, a alimenté les craintes que la croissance pourrait surchauffer et stimuler l’inflation, faire grimper les coûts d’emprunt et conduire la Réserve fédérale à augmenter les taux d’intérêt. Ces craintes agitent les marchés financiers depuis deux semaines.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a cherché à apaiser ces inquiétudes jeudi – sans succès, sur la base de ventes massives sur les marchés boursier et obligataire – lorsqu’il a suggéré que toute hausse significative de l’inflation se révélerait probablement temporaire et que la Fed ne serait pas pressée d’augmenter. son taux de référence à court terme.

Powell n’a pas non plus laissé entendre que la Fed agirait pour repousser une poussée du rendement du bon du Trésor à 10 ans, qui est passé d’environ 0,9% l’an dernier à 1,5% jeudi soir. Pourtant, Powell a émis des notes optimistes. Citant en partie la distribution et l’administration croissantes de vaccins contre les coronavirus, il a déclaré: «Il y a de bonnes raisons de s’attendre à ce que la création d’emplois reprenne dans les mois à venir.»

D’autres rapports économiques récents suggèrent également des temps meilleurs à venir. Les Américains ont fortement augmenté leurs dépenses dans les magasins de détail et les restaurants en janvier, lorsque les chèques de secours de 600 $ (501 €) ont été principalement distribués. Les ventes au détail ont bondi de 5,3%, après trois mois de baisse.

La production d’usine a également repris ce mois-là et la demande de biens durables, tels que les automobiles et les avions, a augmenté de 3,4%, a déclaré le gouvernement la semaine dernière.

Les ventes de maisons ont été en ruine pendant la majeure partie de l’année écoulée, en raison de la faiblesse des taux hypothécaires et du désir de nombreux Américains d’avoir plus d’espace pendant la pandémie. Un énorme bond dans la proportion de personnes travaillant à domicile a également fait grimper les ventes, qui étaient près de 24% plus élevées en janvier qu’un an plus tôt.