La croissance de l’emploi a probablement été forte en juillet, mais elle pourrait bientôt ralentir

Les employeurs ont probablement ajouté moins d’emplois en juillet, mais le rapport mensuel sur l’emploi devrait toujours montrer un rythme d’embauche robuste qui devrait légèrement baisser dans les mois à venir.

Les économistes s’attendent à ce que 258 000 emplois aient été créés, contre 372 000 en juin, selon Dow Jones. Le chômage devrait se maintenir à 3,6 % et les salaires devraient augmenter de 0,3 %. Le rapport sur l’emploi est publié vendredi à 8 h 30 HE.

“Je pense qu’il devrait s’agir d’un rapport de type direct sur la zone de frappe”, a déclaré Mark Zandi, économiste en chef de Moody’s Analytics. “Vous avez plus de licenciements, les demandes initiales sont en hausse et vous avez moins d’embauches parce que les postes vacants ont diminué. … Nous étions près de 400 000 [new jobs] le mois dernier, 500 000 le mois précédent. Les modèles disent 225 000.”

Le marché du travail est en pleine mutation. On s’attend à ce que l’embauche ralentisse alors que la Réserve fédérale augmente les taux d’intérêt pour calmer l’inflation – et l’économie. Mais les entreprises cherchent toujours à embaucher alors qu’elles sont aux prises avec des pénuries de main-d’œuvre.

Cette considération et une réorientation des consommateurs vers les services, tels que les voyages plutôt que les biens, signifient que certaines industries connaissent une forte croissance tandis que d’autres sont potentiellement en déclin. Par exemple, plus d’emplois sont attendus dans les soins de santé, les loisirs et les divertissements, mais moins dans le secteur manufacturier. Les emplois dans la construction pourraient afficher une perte.

“Tant que vous êtes au-dessus de 200 000, vous faites toujours mieux qu’avant la pandémie et c’est toujours fort”, a déclaré Diane Swonk, économiste en chef chez KPMG. “Cela ne se sent pas très bien, car cela s’accompagne d’inflation.”

Des entreprises telles que Walmart, Amazon et Tesla ont déjà prévu des licenciements, et les économistes s’attendent à voir davantage de pertes d’emplois dans les entreprises de la construction, de la technologie, de la vente au détail et de la finance, entre autres.

Alors que la Fed continue d’augmenter les taux d’intérêt, les économistes s’attendent à ce que de plus en plus de vapeur sorte du marché du travail. D’ici la fin de l’année, certains disent que les énormes gains de la croissance mensuelle de l’emploi pourraient se transformer en véritables baisses. D’ici là, le taux d’intérêt cible de la Fed, à zéro avant sa hausse des taux en mars, pourrait s’établir entre 3,25 % et 3,5 %, selon les dernières prévisions de la banque centrale.