La croissance de l’Asie surpassera celle des États-Unis et de l’Europe, selon Morgan Stanley

Citant les raisons de son optimisme, il a déclaré que l’Asie devrait afficher des taux de croissance plus sains tandis que l’Occident est à la traîne. En plus de cela, la reprise générale de la Chine pourrait intervenir au second semestre de cette année, tandis que trois grandes économies asiatiques – l’Inde, l’Indonésie et le Japon – affichent également une demande intérieure robuste.

Pas plus tard que le mois dernier, la banque centrale a mis en œuvre sa 10e hausse consécutive des taux d’intérêt en plus d’un an, marquant le resserrement de la politique monétaire le plus rapide que la Fed ait entrepris depuis les années 1980.

De même en Europe, l’inflation dans la zone euro est tombée à 6,1% en mai, marquant le niveau le plus bas depuis février 2022. La BCE a relevé ses taux directeurs de -0,5% il y a un an à 3,25% en mai, le plus haut depuis novembre 2008.

« Le problème de l’inflation en Asie n’a pas été aussi intense. Et nous pensons que l’inflation de cette région a atteint un pic », a-t-il déclaré. « Au moment où nous sommes en septembre [or] octobre, 80 % des [the] les pays de la région auraient vu l’inflation revenir dans la zone de confort des banques centrales. »

Les banques centrales d’Asie qui ont freiné les taux d’intérêt sont la Corée du Sud, l’Australie, l’Inde, l’Indonésie et Singapour.