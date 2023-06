La croissance de l’arsenal nucléaire place le monde dans les « périodes les plus dangereuses de l’histoire de l’humanité » – SIPRI

Le monde en entrant dans une phase plus dangereuse.

Le nombre d’armes nucléaires opérationnelles a légèrement augmenté.

La Russie et les États-Unis possèdent 90 % de toutes les armes nucléaires.

Le nombre d’armes nucléaires opérationnelles a légèrement augmenté en 2022 alors que les pays mettaient en œuvre des plans de modernisation et d’expansion des forces à long terme, a déclaré lundi un important groupe de réflexion sur les conflits, avertissant que le monde entrait dans une phase dangereuse.

Le nombre estimé d’ogives dans les stocks militaires pour une utilisation potentielle a augmenté de 86 à 9 576, a déclaré l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) dans un communiqué, poursuivant une tendance observée ces deux dernières années.

« Nous glissons vers l’une des périodes les plus dangereuses de l’histoire de l’humanité », a déclaré le directeur du SIPRO, Dan Smith, directeur du SIPRI.

« Il est impératif que les gouvernements du monde trouvent des moyens de coopérer afin de calmer les tensions géopolitiques, de ralentir la course aux armements et de faire face aux conséquences aggravées de la dégradation de l’environnement et de la faim croissante dans le monde. »

Les neuf États dotés d’armes nucléaires ont continué de moderniser leurs arsenaux nucléaires et plusieurs ont déployé de nouveaux systèmes d’armes nucléaires ou à capacité nucléaire en 2022, a indiqué le SIPRI.

Un champignon atomique après un essai de bombe atomique français dans le Pacifique, en 1971. Getty Images PHOTO : Galerie Bilderwelt, Getty Images

La Russie et les États-Unis possèdent ensemble près de 90% de toutes les armes nucléaires, mais le groupe de réflexion a déclaré que la taille de leurs arsenaux respectifs semblait être restée relativement stable en 2022.

Les États-Unis et la Russie démantèlent leurs ogives à la retraite.