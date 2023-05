La croissance de l’argent de poche des enfants a dépassé l’inflation au Royaume-Uni

L’argent de poche a augmenté plus que l’inflation au Royaume-Uni l’année dernière, et les enfants ont trouvé des moyens d’augmenter leurs revenus en plus de cela, selon un nouveau rapport.

Malgré une crise financière plus large au Royaume-Uni, les enfants britanniques ont des raisons d’être joyeux avec de nouvelles données montrant que leurs allocations – connues sous le nom d ‘«argent de poche» en Grande-Bretagne – ont dépassé à la fois l’inflation et les augmentations de salaire de leurs parents au cours de l’année écoulée.

Par rapport à il y a un an, les allocations ont grimpé en moyenne de 10,69%, soit plus que l’inflation, qui a augmenté de 10,4% sur une base annuelle pour la période couverte par l’indice d’argent de poche de NatWest Rooster Money publié jeudi.

En moyenne, les enfants au Royaume-Uni reçoivent désormais 333,84 £ (415,08 $) d’argent de poche par an, soit 32,24 £ de plus qu’au cours de la période étudiée précédente. Sur une base hebdomadaire, la moyenne est maintenant de 6,42 £, soit environ 8 $, soit 0,62 £ de plus qu’un an plus tôt.

Les enfants de six ans ont connu la plus forte augmentation d’une année sur l’autre, plus du triple de celle de l’inflation, à 34,5 %. Ils reçoivent désormais 3,94 £ par semaine, soit plus d’une livre de plus que le chiffre précédent de 2,93 £.

Les jeunes de 15 ans étaient les seuls à avoir vu leur argent de poche diminuer, de 0,52 £ à 9,72 £ par semaine. Ceux qui n’avaient qu’un an de plus, cependant, ont remporté la plus grosse somme d’argent – ​​les jeunes de 16 ans ont reçu 12,75 £ par semaine, soit un peu plus que la moyenne de 12,59 £ pour les 17 ans.

Mais la crise du coût de la vie a un impact sur l’argent de poche, souligne Will Carmichael, PDG et co-fondateur de NatWest Rooster Money.

« Les budgets des ménages sont étirés comme jamais auparavant, et nous avons constaté que moins d’enfants reçoivent régulièrement de l’argent de poche hebdomadaire par rapport à 2021/22 », a-t-il déclaré dans le rapport, ajoutant que de nombreuses familles essaient cependant d’empêcher les enfants d’être touchés. par la hausse des prix.

L’argent annuel du coq NatWest Indice de l’argent de poche est basé sur les données de 126 122 enfants au Royaume-Uni qui ont été recueillies entre mars 2022 et février 2023. « L’argent de poche » est défini comme la somme des allocations régulières et des suppléments de choses comme les anniversaires, la fée des dents, les bonnes notes et les corvées .