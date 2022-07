La croissance chinoise ralentit fortement, menaçant l’économie mondiale

En mai, Li Keqiang, le Premier ministre chinois, a convoqué une réunion d’urgence et a tiré la sonnette d’alarme sur la nécessité de relancer la croissance économique auprès de plus de 100 000 responsables d’entreprises et de gouvernements locaux. L’avertissement sévère a jeté le doute sur la capacité de la Chine à atteindre son objectif de croissance de 5,5% pour l’année.

Les dernières nouvelles sur la Chine : choses essentielles à savoir Carte 1 sur 6 L’économie chinoise trébuche. Blessé par les fermetures imposées pour freiner la propagation de Covid, le moteur économique de la Chine a tremblé ces derniers mois, alors que les ventes de logements ont chuté, que les magasins et les restaurants ont fermé et que le chômage des jeunes a augmenté. Le ralentissement a suscité des doutes quant à la viabilité de la stratégie rigoureuse du pays consistant à éliminer pratiquement toutes les infections à Covid-19. Un scandale financier. Des déposants de tout le pays sont descendus dans la ville de Zhengzhou pour une rare manifestation de masse après que l’argent qu’ils ont placé dans des banques rurales utilisant des plateformes tierces en ligne a été gelé alors que les enquêteurs examinaient des allégations de fraude généralisée. Les autorités ont répondu par la violence. Travail forcé. Les sociétés minières de la région occidentale du Xinjiang en Chine assument un rôle plus important dans la chaîne d’approvisionnement derrière les batteries qui alimentent les véhicules électriques et stockent l’énergie renouvelable. Mais leurs liens avec les pratiques de travail forcé pourraient laisser présager des problèmes pour les industries qui dépendent des matériaux en provenance de Chine.

Le ralentissement de la croissance chinoise complique une économie mondiale déjà fragile. La flambée de l’inflation a accru le risque de récession aux États-Unis, tandis que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a fait grimper les prix de l’énergie et perturbé les chaînes d’approvisionnement dans toute l’Europe. Lors des crises économiques précédentes, la Chine a atténué les pressions financières grâce à l’accès à une fabrication bon marché et à un marché largement inexploité de consommateurs désireux de dépenser.

Mais la Chine ne se développe plus à pas de géant. Les restrictions de Covid se sont combinées aux politiques mises en œuvre ces dernières années – telles que la répression de la spéculation dans l’immobilier et la limitation du pouvoir des géants chinois de la technologie – pour aggraver le ralentissement. Jusqu’à présent cette année, Starbucks, Nike et Hilton ont tous averti que la faiblesse des dépenses en Chine avait fait chuter les ventes.

Alors qu’une grande partie du monde a appris à vivre avec le coronavirus, la Chine a adopté une politique zéro-Covid pour faire tout ce qui est nécessaire pour prévenir l’infection. En vertu de cette politique, les résidents d’un immeuble entier pourraient être confinés chez eux pendant des semaines si un seul locataire était infecté. Quelques cas positifs pourraient entraîner le verrouillage d’une section entière d’une ville.

Alors même que le bilan de ces politiques est devenu apparent, M. Xi n’a pas bronché. Il a déclaré qu’il était prêt à endurer des difficultés économiques temporaires afin de protéger les citoyens chinois de Covid.

Le malaise économique le plus récent a frappé en avril et mai, lorsque Shanghai, la plus grande ville de Chine, a été bloquée pendant près de deux mois et que l’impact s’est répercuté sur l’économie. Les immeubles de bureaux ont été fermés et les travailleurs ont reçu l’ordre de rester chez eux. Dans toute la Chine, des centaines de millions de consommateurs ont été enfermés, laissant les magasins, les restaurants et les prestataires de services continuer sans clients.