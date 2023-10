La croissance chinoise au troisième trimestre dépasse les prévisions, soutenue par les dépenses de consommation et la production industrielle

La croissance économique de la Chine au troisième trimestre a été plus forte que prévu, renforçant l’espoir que la deuxième économie mondiale atteindra, voire dépassera l’objectif de Pékin d’environ 5 % cette année.

L’activité économique a montré des signes de stabilisation dans les données récentes. Mercredi, les données de septembre concernant les ventes au détail et la production industrielle ont également dépassé les prévisions médianes, le chiffre cumulé des investissements en immobilisations pour les neuf premiers mois de cette année étant légèrement inférieur aux attentes.

La Chine a enregistré une croissance de 4,9 % au cours du trimestre de juillet à septembre par rapport à l’année précédente, selon un communiqué publié mercredi par le Bureau national chinois des statistiques.

C’est plus que les économistes prévoyaient un PIB de 4,6% pour le troisième trimestre, selon un sondage Reuters. Cela fait suite à la croissance de 6,3% pour le trimestre avril-juin et de 4,5% pour le trimestre janvier-mars.

Sur une base trimestrielle, l’économie chinoise a enregistré une croissance de 1,3 % au troisième trimestre, soit une croissance supérieure aux attentes des économistes qui prévoyaient une croissance de 0,9 %. La croissance du PIB au deuxième trimestre a été révisée à 0,5%.

Activité de septembre

La Chine a également publié mercredi ses données mensuelles, faisant état d’une croissance de 4,5 % de la production industrielle et d’une hausse de 5,5 % des ventes au détail en septembre par rapport à l’année précédente, toutes deux dépassant légèrement les attentes du marché.

L’investissement en capital fixe a augmenté de 3,1% au cours des neuf premiers mois de l’année par rapport à la même période cumulée de l’année dernière, légèrement inférieur à la prévision médiane d’une croissance de 3,2%.

Le secteur immobilier du pays reste un frein à l’économie, les investissements immobiliers ayant chuté de 9,1 % entre janvier et septembre par rapport à l’année précédente.

Le chômage est tombé à 5% en septembre contre 5,2% un mois plus tôt.

« Dans l’ensemble, l’économie nationale a continué de se redresser au cours des trois premiers trimestres et un développement de haute qualité a été solidement avancé, établissant une base solide pour atteindre les objectifs de développement annuels », a déclaré le Bureau national chinois des statistiques dans un communiqué, selon CNBC. traduction du texte chinois.

« Cependant, nous devons également noter que l’environnement extérieur devient de plus en plus complexe et plus sévère, que la demande intérieure est encore insuffisante et que les bases de la reprise économique doivent encore être consolidées », a ajouté le bureau.

Une reprise « tortueuse »

Outre les données mensuelles publiées la semaine dernière, la dernière publication souligne encore davantage ce que les plus hauts dirigeants chinois ont qualifié de « tortueux« Reprise économique post-Covid.

Les prix à la consommation en Chine sont restés stables en septembre, au bord de la déflation, tandis que l’indice des prix à la production a vu sa baisse annuelle ralentir pour un troisième mois. Septembre les exportations ont diminué moins que prévumême si les importations ont diminué un peu plus que prévu.

Le financement global – une mesure large du crédit accordé – a grimpé de 9 % en septembre, soit un peu plus que prévu. Une baisse plus importante que prévu de la valeur des nouveaux prêts bancaires a été compensée par la vigueur des émissions d’obligations d’État et l’expansion du crédit bancaire parallèle.

La confiance des consommateurs a été ébranlée par une crise de la dette qui s’aggrave dans le secteur immobilier du pays. Country Garden est sur le point de faire défaut sur sa dette extérieure de 11 milliards de dollars car elle n’a pas encore effectué le paiement du coupon dû mercredi à ses investisseurs obligataires.