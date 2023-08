La croissance britannique sera la plus lente du G7 en 2024, montre l’analyse du travail des dernières prévisions économiques, car Keir Starmer a déclaré que le climat économique l’empêcherait d’aller à l’université aujourd’hui.

L’opposition a déclaré que l’économie était « coincée dans un piège de faible croissance » qui avait conduit à des taxes plus élevées, à des prix plus élevés dans les magasins et à une situation pire pour le peuple britannique.

Le rapport sur la politique monétaire de la Banque d’Angleterre pour le mois d’août indique que la croissance devrait être plus faible l’année prochaine que prévu, abaissée de 0,75 % à 0,5 %. Les travaillistes ont déclaré que cela signifiait que le Royaume-Uni connaîtrait la croissance la plus lente parmi les pays du G7.

L’économie est devenue un champ de bataille politique clé pour les deux parties, les travaillistes s’en tenant strictement à leurs plans de dépenses pour souligner leur responsabilité budgétaire et les conservateurs essayant toujours de réparer les dommages à la réputation causés par l’ère Liz Truss.

Dans un aveu personnel, Starmer a déclaré qu’il n’aurait pas pu se permettre d’étudier le droit à l’Université de Leeds si l’économie avait été dans une position similaire au début des années 1980, accusant le gouvernement de « retenir » l’ambition et le talent et » étouffant les rêves » d’une génération.

Alors que des milliers de jeunes quittant l’école traversent l’université cette semaine, le dirigeant travailliste a averti que s’il y avait eu une situation économique similaire et une flambée des prix à son époque, cela aurait « arrêté net mon rêve ».

Il a déclaré: «Il n’y avait pas d’argent de rechange pour me financer à Leeds. J’ai travaillé avant de partir, puis je me suis débrouillé avec des bourses, comme beaucoup de jeunes. Je me souviens très bien avoir soigneusement calculé le loyer, les factures et la nourriture.

« Aller à Leeds pour étudier a été un tournant pour moi ; ce sera une profonde trahison si l’un des héritages de ce gouvernement conservateur est l’université, l’apprentissage et les compétences devenant l’apanage des riches.

Il a ajouté: « Que des étudiants ambitieux et qui réussissent prennent des décisions sur leurs prochaines étapes en fonction des coûts et de leurs moyens financiers devraient faire honte aux conservateurs. L’échec économique conservateur étouffant les rêves de la prochaine génération est une profonde trahison de la Grande-Bretagne ambitieuse.

« Le talent et l’aspiration devraient motiver les jeunes, et non le caractère abordable du loyer ou la flambée des prix des denrées alimentaires. Je me souviens très bien de l’excitation de déménager à Leeds pour étudier le droit. C’était un tronçon financier alors; si j’étais étudiant aujourd’hui, je ne pourrais pas y aller.

L’intervention de Starmer est intervenue alors que les conservateurs lançaient la semaine de l’éducation, avec des annonces attendues sur les noms de nouvelles écoles gratuites dans les régions défavorisées de l’Angleterre.