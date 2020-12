Un passager à bord d’une « croisière vers nulle part » de Royal Caribbean en provenance de Singapour a été testé positif COVID-19[feminine, obligeant environ 2000 invités à être mis en quarantaine dans leurs cabines et le navire Quantum of the Seas à retourner à quai mercredi.

Singapour a piloté les voyages, qui sont ouverts uniquement aux résidents, ne font pas d’arrêt et naviguent dans les eaux proches de la cité-état.

L’industrie mondiale des croisières a été durement touchée par coronavirus pandémie, avec certaines des premières flambées majeures sur les navires de croisière. Dans un cas en février au large des côtes japonaises, des passagers ont été piégés à bord du Diamond Princess pendant des semaines avec plus de 700 invités et membres d’équipage infectés.

«Un invité s’est senti mal et a été testé positif COVID-19[feminine … Nous demandons à tous les clients de rester dans leurs chambres officielles pour éviter la propagation de la maladie », a déclaré le capitaine du Quantum of the Seas aux passagers à propos du tannoy dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

« Nous demandons à tous les passagers souffrant de problèmes médicaux ou de santé urgents tels que le diabète, des problèmes cardiaques, etc. de bien vouloir contacter les services à la clientèle », a-t-il déclaré, ajoutant que le navire était rentré à Singapour un jour avant la fin des quatre jours de navigation prévus.

Royal Caribbean a confirmé le test positif, affirmant dans un communiqué que tous les invités et l’équipage qui avaient eu des contacts étroits avec l’invité infecté ont ensuite été testés négatifs pour le virus.

«Des plans d’urgence ont été déclenchés conformément aux directives, y compris l’isolement immédiat des contacts étroits, la recherche des contacts et le nettoyage minutieux des navires», a déclaré Annie Chang, directrice du segment des croisières au Singapore Tourism Board.

Les passagers peuvent débarquer et une assistance médicale sera fournie si nécessaire, a-t-elle ajouté.

Les « croisières vers nulle part » de Royal Caribbean au départ de Singapour ont commencé la semaine dernière, marquant le premier départ de la société depuis la fermeture de ses opérations mondiales en mars en raison de la pandémie.

Les croisières font partie des plans de Singapour visant à relancer l’industrie du tourisme en proie à la nouveauté coronavirus , qui a infecté plus de 67,72 millions de personnes et tué 1 548 575 dans le monde.

Singapour, qui a connu un peu plus de 58 000 cas et 29 décès, a signalé moins d’une poignée d’infections locales ces dernières semaines.

L’affaire à bord est un autre revers pour Singapour après qu’un projet d’ouverture d’une bulle sans quarantaine avec Hong Kong le mois dernier a été reporté à la onzième heure.

Une partie des précautions pour la reprise des croisières à Singapour comprend des tests avant le départ et le fait que les clients doivent avoir un contact électronique et un dispositif de suivi de la distance sociale avec eux à tout moment.

Les contacts étroits du cas contaminé seront mis en quarantaine ou sous surveillance médicale, a rapporté le journal Straits Times, citant un avis du ministère de la Santé.

D’autres devraient surveiller leur santé tout en poursuivant leurs activités habituelles, comme aller à l’école ou au travail, et passer un test Pap à la fin d’une période de surveillance de 14 jours.