Un passager à bord d’une « croisière vers nulle part » de Royal Caribbean a été diagnostiqué avec le coronavirus, ce qui a incité le navire à rentrer tôt à Singapour un jour plus tôt.

le Quantum of the Seas le navire avait reparti à la voile ce mois-ci dans le cadre d’un programme pilote, permettant aux croisières de commencer et de se terminer au même port sans escale.

Des mesures de sécurité strictes ont été imposées, notamment une réduction de moitié de la capacité et des tests avant embarquement pour les passagers. Royal Caribbean est l’un des deux opérateurs autorisés à organiser de tels voyages.

L’invité de 83 ans à bord du Quantum of the Seas a été testé positif au COVID-19 après s’être présenté au centre médical du navire pour une diarrhée, a déclaré Annie Chang, directrice des croisières à l’Office du tourisme de Singapour.

Le passager avait été testé négatif avant l’embarquement, a déclaré Chang.

«Le passager a été immédiatement isolé et ses premiers contacts étroits ont été identifiés et isolés», a-t-elle déclaré dans un communiqué, ajoutant que les contacts étroits avaient depuis été testés négatifs.

Le navire, qui est parti lundi pour un voyage aller-retour de quatre jours, est retourné au port conformément aux protocoles gouvernementaux et permettra aux clients de partir après un examen de la recherche des contacts.

L’industrie des croisières a été durement touchée au début de la pandémie, lorsque le virus a balayé pour la première fois le Diamond Princess au Japon, puis le Grand Princess aux États-Unis, entraînant la mise en quarantaine de passagers en mer après que des centaines de personnes aient contracté le virus à bord.

Singapour, petite mais riche cité-État d’Asie du Sud-Est, a signalé 58285 cas de coronavirus depuis le début de la pandémie, avec 29 décès.