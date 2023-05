La croisière se transforme en cauchemar alors qu’une puissante tempête inonde le navire et laisse les passagers vomir dans les couloirs

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Les rêves de vacances se sont transformés en cauchemars pour certains passagers de Carnival Cruise Line lorsque des pluies torrentielles ont inondé le navire au cours du week-end.

Carnival Sunshine revenait à Charleston samedi après une croisière de six jours aux Bahamas lorsque le navire a été attaqué par une tempête. Des pluies torrentielles ont inondé les couloirs du navire et des conditions de mer agitées ont rendu certains passagers nauséeux.

« Vous pouviez sentir les gens malades marcher dans les couloirs », a déclaré un passager Le courrier quotidien.

Un représentant de Carnival a déclaré que tous les passagers étaient en sécurité pendant l’incident.

« Le retour de Carnival Sunshine à Charleston a été impacté par la météo et la mer agitée samedi. Les invités à bord du navire étaient en sécurité. Notre personnel médical a aidé un petit nombre d’invités et de membres d’équipage qui avaient besoin d’une assistance mineure », a déclaré la société. WCIV. « L’impact prolongé des conditions météorologiques sur la région de Charleston a retardé l’arrivée du navire dimanche et, par conséquent, l’embarquement du prochain voyage a également été retardé. Nous apprécions la patience et la compréhension de tous nos invités.”

Certains invités qui ont vécu le voyage semblaient plus frustrés que patients.

« Nous n’avons pas attendu. Nous avons navigué directement dans [the storm] et a passé 11 heures à lancer, plonger et rouler », a déclaré Sharon Tutrone, professeur à la Coastal Carolina University et passagère à bord du Carnival Sunshine sur Twitter. « Nous étions entourés d’éclairs et le navire a été frappé par une vague et a donné l’impression qu’il s’était divisé en deux. »

Dans un tweet de suivi, elle a tagué Carnival et a suggéré que « peut-être devriez-vous avoir un pilote à bord afin que nous n’ayons pas à nous asseoir et à dériver pendant 6 heures d’attente ».

Des photos du navire montraient de l’eau se précipitant dans les couloirs et les cages d’escalier, et des magasins à bord qui semblaient avoir été saccagés en raison de la force de la tempête.

Un autre voyageur, Daniel Taylor, a raconté Le courrier quotidien il est allé voir un spectacle dans un lieu à bord peu de temps après que le capitaine a annoncé que le navire voyagerait par mauvais temps.

Il se souvient avoir entendu le bruit du navire se brisant contre d’énormes houles audibles sur la musique.

« Les lumières de la scène montées au plafond ont commencé à trembler, la boule disco a commencé à se balancer et le mur LED sur la scène », qu’il a estimé à environ 20 pieds de large et 3 pieds de haut, « a commencé à rouler côte à côte tout seul. »

À 20 heures vendredi soir, l’équipage du navire a commencé à évacuer les ponts publics. Pendant la nuit entre vendredi et samedi, les passagers ont perdu leur connexion Internet, les empêchant de surveiller eux-mêmes la météo.

À 7 h 30 le lendemain, le directeur de la croisière aurait confirmé aux passagers que le navire était au port mais devait attendre pour accoster.

Le navire a finalement été à nouveau amarré à 17h30 samedi soir, environ neuf heures après l’horaire prévu.