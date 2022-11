La croisière Majestic Princess accoste à Sydney avec 800 cas de covid

Commentez cette histoire Commentaire

Un énorme bateau de croisière transportant quelque 800 personnes testées positives pour le coronavirus a accosté samedi au centre-ville de Sydney, déclenchant des souvenirs d’une épidémie mortelle liée aux navires dans la plus grande ville d’Australie au début de la pandémie, avant la vaccination. Le Majestic Princess, qui est revenu de Nouvelle-Zélande, transporte plus de 4 000 personnes, selon l’Australian Broadcasting Corp (ABC). Princess Cruises, la compagnie de croisières, a déclaré dans un communiqué que tous les invités à bord ont passé un test antigénique rapide dans les 24 heures suivant le débarquement et que les passagers qui avaient été testés positifs sortiraient séparément et ne prendraient pas les transports en commun. L’Australie n’exige plus que les personnes testées positives pour le virus s’isolent.

“Notre équipe médicale à bord continuera de soutenir les passagers jusqu’à leur débarquement”, a déclaré Princess Cruises. Il n’a pas répondu à la question de savoir si les clients qui avaient été testés positifs pouvaient s’isoler à bord jusqu’à ce qu’ils se rétablissent, bien que la société ait déclaré qu’elle aiderait les clients à accéder à un logement pour s’isoler. Majestic Princess devait bientôt naviguer vers Melbourne, la deuxième plus grande ville d’Australie.

Le département de la santé de la Nouvelle-Galles du Sud, l’État dans lequel se trouve Sydney, a déclaré dans un communiqué séparé que les patients s’étaient isolés à bord. Les autorités de l’État ont déclaré qu’il y avait un niveau de risque covid de « niveau 3 » à bord du Majestic Princess, indiquant un « niveau élevé de transmission ».

Les navires de croisière ont été un puissant incubateur pour le coronavirus. Aux États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention ont surveillé la transmission de ces navires en mer pendant environ deux ans; il a également mis en garde contre les voyages de croisière au milieu du pic d’omicron pendant la saison des vacances de l’année dernière. Le CDC recommande toujours de se faire vacciner et de passer un test de coronavirus avant d’embarquer sur un bateau de croisière.

Début 2020, le Ruby Princess de Carnival Cruises a permis à des milliers de passagers de débarquer à Sydney, plaçant le bateau de croisière au centre de l’une des plus grandes épidémies de covid d’Australie. Au moins 28 personnes sont mortes et 700 cas étaient liés au navire, selon l’ABC. Un autre navire Carnival, le Diamond Princess, a également enregistré 12 décès liés à Covid plus tôt cette année-là, dont le premier ressortissant australien à mourir du virus.

Mais le pays a depuis levé les restrictions sur les coronavirus sur les voyages internationaux : une preuve de vaccination ou un test de coronavirus négatif ne sont plus requis pour l’entrée, et le port du masque sur les vols internationaux est encouragé mais pas obligatoire, selon le ministère australien de la Santé et des soins aux personnes âgées.

L’absence de restrictions est bien loin de la façon dont l’Australie a géré la pandémie pour la première fois. Sydney, la capitale commerciale, a décrété un verrouillage de 106 jours en 2021, tandis que Melbourne a subi le plus long verrouillage à domicile au monde. L’Australie a également fermé ses frontières à presque tous les voyageurs internationaux pendant près de deux ans, rouvrant en février. Il a expulsé l’as de tennis Novak Djokovic pour ne pas avoir été vacciné, l’empêchant de participer à l’Open d’Australie de cette année. Le pays a l’un des taux de mortalité par covid les plus bas du monde occidental.

La réouverture de l’Australie est intervenue après avoir atteint l’un des taux de vaccination les plus élevés au monde. Au 9 novembre, près de 96 % des résidents de plus de 16 ans avaient reçu deux doses d’un vaccin contre le coronavirus. Le pays de 25,7 millions d’habitants a signalé une moyenne mobile sur sept jours de 12 décès vendredi, soit environ la moitié de celle d’il y a un mois.

Mais les autorités de la Nouvelle-Galles du Sud ont déclaré cette semaine que l’État était entré dans une nouvelle vague de pandémie, et certains experts médicaux craignent que la prochaine saison des fêtes ne déclenche un pic d’infections qui pourrait défier le système hospitalier dans un pays qui a supprimé pratiquement tous freine le virus.

“Si les principaux hôpitaux publics de la côte est ne sont pas submergés de patients et confrontés à des pénuries de personnel pendant les vacances, je ferai un don de 1 000 $ à une association caritative”, tweeté médecin Steve Robson, président de l’Association médicale australienne, en réponse à des nouvelles d’infections à bord du Majestic Princess. (La majeure partie de la population australienne vit sur sa côte est.)