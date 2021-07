La croisade antitrust contre Big Tech est malavisée

Washington DC et de nombreux taons de l’industrie technologique vivent dans un monde imaginaire en ce qui concerne les grandes entreprises technologiques.

Dans ce monde fantastique, l’industrie technologique est complètement dominée par quatre grandes entreprises : Alphabet (la société holding de Google), Amazon, Apple et Facebook. Certaines personnes ont également commencé à inclure Microsoft dans le mélange, étant donné qu’elles sont la deuxième entreprise la plus précieuse au monde – et gros est mauvais, selon ce point de vue.

Ces entreprises ont étouffé l’innovation, réduit les opportunités, nui aux consommateurs et nui à la société. La seule façon de limiter leurs préjudices est d’étendre la définition de l’antitrust pour l’adapter aux circonstances spécifiques de ces entreprises, puis d’utiliser ces nouvelles violations antitrust pour imposer des amendes et des mesures correctives comportementales, et pour dénouer les acquisitions passées. À cette fin, un sous-comité du Congrès a poussé la semaine dernière six projets de loi antitrust technologiques distincts à travers le balisage, préparant le terrain pour qu’un ou plusieurs d’entre eux deviennent une loi.

Les événements de cette semaine devraient offrir une froide éclaboussure de réalité aux défenseurs de ce point de vue.

Lundi, un juge de district a rejeté les plaintes antitrust que la FTC et 48 procureurs généraux des États avaient déposées contre Facebook. Le juge de district américain James Boasberg, dans une avis mêlé de sarcasmes foudroyants, n’a pas simplement rejeté la plainte de la FTC sur un détail technique ou une règle de droit – il a sapé la pierre angulaire de l’argument en jugeant que la FTC ne prouvait pas que Facebook avait un monopole ou un pouvoir de marché.

« La plainte de la FTC ne dit presque rien de concret sur la question clé du pouvoir réel que Facebook avait, et a toujours, sur un marché de produits antitrust correctement défini », indique le dossier. « C’est presque comme si l’agence s’attendait à ce que la Cour fasse simplement un signe de tête à la sagesse conventionnelle selon laquelle Facebook est un monopole. »

En effet.

Mercredi, l’industrie de la technologie a vu cinq entreprises faire leurs débuts sur les marchés boursiers publics. L’un d’eux, le géant chinois du covoiturage Didi, vaut près de 70 milliards de dollars. Deux autres, Taboola et Integral Ad Science, sont en concurrence dans l’industrie de la publicité en ligne, l’un des marchés qui aurait été ruiné par Alphabet (en particulier) et Facebook.

Plus généralement, cette année a vu le marché des introductions en bourse le plus dynamique depuis des années, et les investisseurs continuent de s’accumuler dans les start-ups à un rythme record – le premier trimestre a vu plus de 64 milliards de dollars de financement par capital-risque, un record.

Cela ne ressemble pas à une friche déserte d’innovations étouffées et de rêves brisés.

Pendant ce temps, le grand public ne considère pas la puissance technologique comme un problème particulièrement urgent. Dans un enquête financés par un groupe de l’industrie technologique, 44% des répondants ont classé les réglementations de l’industrie technologique comme la priorité la plus basse sur une liste de cinq options, derrière l’économie, la santé publique, le changement climatique et les infrastructures. Oui, 53 % des répondants pensaient qu’une législation était une bonne idée. Mais cela ne signifie pas que le public veut que le Congrès et les tribunaux pointent le canon antitrust sur ces géants.

Comme je l’ai écrit il y a quatre ans, l’antitrust n’est pas la bonne approche ici.

Aucune de ces sociétés n’a de monopole sur des marchés pertinents définis de manière significative – vous devez vraiment étirer et resserrer les définitions du marché pour que leur domination soit clairement visible. L’état réel de l’industrie technologique est une guerre commerciale totale entre les cinq géants, un paysage en constante évolution de rivalités et de médisances – pensez aux Grandes puissances européennes avant la Première Guerre mondiale – avec de nombreux concurrents bien financés de toutes tailles attendant de saisir toute opportunité et combler toute lacune qu’ils laissent ouverte.

Par exemple:

Google domine la recherche et Facebook est de loin la plus grande entreprise de médias sociaux. Mais la principale source de leurs revenus est la publicité en ligne, et ils rivalisent âprement pour chaque dollar publicitaire en ligne disponible, Amazon venant rapidement derrière. Et pourtant, il reste encore suffisamment d’espace pour que TikTok, Twitter, Snap et une douzaine de petits concurrents de la technologie publicitaire créent des entreprises durables et prospères financées par la publicité.

Amazon, Microsoft et Google sont enfermés dans une guerre à trois pour la suprématie dans l’infrastructure de cloud computing. Et pourtant, il existe des dizaines d’entreprises fournissant des services cloud prospères sur ou à côté de ces plates-formes, y compris Snowflake, qui a fait ses débuts l’année dernière et vaut maintenant plus de 70 milliards de dollars, et Zoom, qui est devenu public en 2019, et vaut près de 115 $. milliard.

Pour être parfaitement clair : oui, il est dans l’intérêt public de réglementer plus strictement ces géants de la technologie.

Par exemple, Facebook et YouTube de Google exercent une énorme influence sur le discours public et la politique en permettant à la désinformation de se répandre presque sans contrôle.

Amazon et Apple contrôlent des marchés extrêmement précieux qui touchent des centaines de millions de personnes, et peuvent utiliser ce contrôle pour dresser les fournisseurs les uns contre les autres et extraire des frais sans doute onéreux.

Les défenseurs des syndicats allèguent qu’Amazon est intervenu illégalement dans une récente tentative de syndicalisation en Alabama, et de nombreux travailleurs se sont plaints des conditions de travail dans les entrepôts et les véhicules de livraison.

Toutes les entreprises ont utilisé des acquisitions pour pénétrer des marchés adjacents et, sans doute, pour étouffer des concurrents potentiels avant qu’ils ne deviennent trop gros – une tactique également utilisée par des entreprises en dehors des Big Five, comme Oracle ces dernières années et Salesforce plus récemment.

Plusieurs de leurs fondateurs sont désormais centi-milliardaires, un parfait exemple de l’inégalité des revenus galopante qui, selon de nombreux progressistes, doit être maîtrisée.

Mais toutes ces activités peuvent être traitées avec des réglementations ciblées ou une application plus stricte des lois existantes. L’antitrust est un instrument contondant destiné à remédier aux distorsions majeures du marché créées par de véritables monopoles. Être grand, en soi, n’est pas illégal. L’application de la loi antitrust à ces entreprises est malavisée, erronée et n’aura pas l’effet souhaité de restreindre leur pouvoir de manière significative.

Mais salut, c’est super pour les avocats.