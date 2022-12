La Croatie surprend le Brésil avec un retour pour atteindre les demi-finales de la Coupe du monde

Marquinhos a frappé le poteau avec le penalty qui a envoyé le Brésil à plus de chagrin en Coupe du monde et a envoyé la Croatie en demi-finale. François Nel/Getty Images

AL-RAYYAN, Qatar — Ils l’ont encore fait. La Croatie, quatre ans après une course époustouflante jusqu’à la finale en Russie, est de retour en demi-finale de la Coupe du monde après avoir battu le Brésil, 4-2 aux tirs au but après un match nul 1-1, pour éliminer les favoris du tournoi. Ils affronteront les Pays-Bas ou l’Argentine la semaine prochaine.

Le Brésil et les milliers de supporters en chemise jaune qui remplissaient le stade Education City ont été stupéfaits. Marquinhos s’est effondré au sol sous le choc après que son penalty décisif ait rebondi sur le poteau gauche tandis que le gardien croate, Dominik Livakovic, a mené ses coéquipiers dans un sprint glorieux vers le milieu du terrain.

Il semblait que le Brésil avait le jeu – après des efforts considérables – entre ses mains. Le but de Neymar à la fin de la première période de prolongation a semblé décisif, mais la Croatie n’a pas fléchi. Mislav Orsic a ramené le ballon sur la gauche et l’a coupé pour Bruno Petkovic, dont la frappe du pied gauche a dévié et s’est nichée au fond des filets à la 117e minute. (C’était aussi le premier tir cadré de la Croatie.)

Lorsque Rodrygo a réussi la première tentative du Brésil dans la fusillade sauvée par Livakovic, la Croatie avait le commandement et n’a pas lâché prise. Le quatrième penalty d’Orsic était parfaitement percé dans la lucarne gauche ; Marquinhos a ensuite essayé de répliquer, mais n’a pas été assez précis. Le Brésil était absent. La Croatie – encore une fois – était passée.

Réaction rapide

1. Livakovic donne une chance à son équipe – et ils la saisissent

L’entraîneur croate Zlatko Dalic a qualifié la profondeur du Brésil d'”effrayante” dans la préparation de ce quart de finale, mais a ensuite qualifié cela en disant que son équipe ne devrait pas avoir peur. Et pourquoi pas? Ils avaient un plan de match auquel ils croyaient et un gardien de but sous la forme de sa vie.

Après avoir mené la Croatie à travers la victoire en fusillade contre le Japon en huitièmes de finale avec trois arrêts, Livakovic a été encore plus impressionnant ici. Dalic a organisé son équipe dans le but de tenir le ballon et d’étouffer la capacité du Brésil à se casser – ce qui a largement fonctionné – mais il y aurait toujours eu des fissures. Et Livakovic les a remplis presque tous.

Oui, Josip Juranovic et Josko Gvardiol ont étouffé de nombreuses opportunités brésiliennes, mais Livakovic était le filet de sécurité. Il a établi un record de la Coupe du monde croate avec neuf arrêts, dont des arrêts critiques sur Neymar (plus d’une fois) et Lucas Paqueta, ainsi qu’un arrêt de réaction incroyable sur Gvardiol, qui a failli transformer le ballon dans son propre filet juste après la mi-temps.

Sans lui, le tir de Petkovic – le premier tir cadré de la Croatie du match – n’a aucune importance. Avec lui, c’était tout.

Le gardien croate Domink Livakovic a effectué une série d’arrêts contre le Brésil et en a également arrêté un lors de la fusillade. Alex Grimm/Getty Images

2. Neymar égalise le record de Pelé, mais ce n’est pas suffisant

Lorsqu’ils sont arrivés au stade environ 90 minutes avant le coup d’envoi, Neymar était le seul joueur à sortir du bus brésilien portant des lunettes de soleil (il les a gardées même une fois à l’intérieur du stade) et il a rejoint, juste pour un instant, Vinicius Junior dans la danse. son chemin dans le vestiaire. Le Brésil, malgré toute la pression qui accompagne le fait d’être favori, a essayé de s’amuser dans ce tournoi.

Ce match était du travail, cependant, et le Brésil en a passé la majeure partie à être bloqué. La défense croate s’est effondrée sur Neymar, encore et encore, Vinicius Jr. n’a jamais vraiment démarré et Richarlison – qui a été l’un des joueurs du tournoi – a rarement été un facteur. Après la bagarre sur la Corée du Sud, l’attaque du Brésil a été lente toute la nuit. Au bout de 90 minutes, Neymar balaya l’herbe d’agacement.

Neymar a eu son moment de gloire : le Brésil avait essayé plusieurs fois son enchaînement sans succès, mais cette fois, il s’est parfaitement déroulé. Peu de joueurs auraient la présence d’esprit de se glisser du côté de Livakovic, de rester debout et de finir sous l’angle de Neymar, mais la superstar brésilienne a fait paraître simple et a égalé Pelé avec 77 buts internationaux, la plupart par un Brésilien dans l’histoire.

Un honneur grisant pour Neymar, assurément. Mais un soir, il préférera sûrement oublier.

3. Jusqu’où Modric et la Croatie peuvent-ils aller ?

Si cela finit par être la dernière Coupe du monde de Luka Modric – et il l’a dit avant le tournoi – le joueur de 37 ans quittera la plus grande scène de son sport après deux des courses les plus remarquables du match.

La deuxième place à la Coupe du monde de Russie a été historique, et la performance de la Croatie ici a été difficile à comprendre : la victoire par derrière contre le Canada et l’impasse avec la Belgique en phase de groupes pour se qualifier, puis une performance solide et régulière. contre le Japon, la Cendrillon du tournoi, pour atteindre les quarts de finale avant l’élimination vendredi du Brésil.

On dirait que la Croatie devrait être fatiguée – huit de ses neuf derniers matches à élimination directe lors de tournois majeurs ont nécessité 120 minutes – mais d’une manière ou d’une autre, ils continuent de rouler. Le moteur de Modric ronronne toujours au milieu de terrain, la défense a été solide et ils semblent toujours trouver un moyen de rencontrer le moment.

Ils seront probablement les outsiders contre les Pays-Bas ou l’Argentine, mais… les choisiriez-vous à ce stade ?

Notes des joueurs (1 = pire, 10 = meilleur)

Croatie: Dominik Livakovic 8, Josip Juranovic 8, Dejan Lovren 7, Josko Gvardiol 7, Borna Sosa 7, Luka Modric 8, Marcelo Brozovic 8, Mateo Kovacic 8, Mario Pasalic 7, Andrej Kramaric 6, Ivan Perisic 7.

Sous-marins: Nikola Vlasic 6, Bruno Petkovic 7, Lovro Majer 6, Ante Budimir 6.

Brésil: Alisson 6, Eder Militao 8, Marquinhos 7, Thiago Silva 7, Danilo 7, Lucas Paqueta 7, Casemiro 7, Raphinha 6, Neymar 8, Vinicius Junior 6, Richarlison 6.

Sous-titres : Antony 6, Rodrygo 6, Pedro 6, Fred 6, Alex Sandro 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Dominik Livakovic

Ce n’était pas tout à fait le point culminant de la fusillade contre le Japon, mais le gardien croate a utilisé ses pieds, ses mains et tout ce dont il avait besoin pour émousser le Brésil pendant la majeure partie de la soirée et garder son équipe dans le match.

Le pire : Marquinhos

C’est cruel de l’étiqueter avec ça, mais quand vous ratez le penalty qui exclut votre équipe de la compétition, après avoir fait partie d’une défense qui a concédé si tard dans le match, il est difficile de chercher ailleurs. Une finale brutale.

Faits saillants et moments marquants

Neymar a lancé une attaque vers la fin de la première période de prolongation et a terminé un superbe mouvement d’équipe pour marquer le premier but.

QUEL MOMENT 🙌 Avec ce but, Neymar égale le record de buts de Pelé pour le Brésil 🇧🇷 pic.twitter.com/DE8IpsBf5N – Football FOX (@FOXSoccer) 9 décembre 2022

Mais, bien que le Brésil ait marqué l’un des buts du tournoi dans le temps supplémentaire, le buteur croate en fin de match a mené le match aux tirs au but, où le coup de pied de Marquinhos a touché le poteau et scellé la sortie de son équipe.

HORS DU POSTE LA CROATIE LE GAGNE 😱🇭🇷 pic.twitter.com/N6BsJVP2PI – Football FOX (@FOXSoccer) 9 décembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Le milieu de terrain du Brazin Casemiro : “Perdre fait toujours mal, surtout quand vous avez un objectif, un rêve et que vous y travaillez depuis des années. Quatre ans à ce moment. C’est pourquoi il est difficile de trouver des mots en ce moment. Maintenant, nous devons choisir la tête haute. La vie continue. Nous sommes tristes, je suis certain que tout le monde dans le groupe a fait de son mieux. Nous sommes bouleversés par la façon dont cela s’est passé. C’était entre nos mains et cela nous a échappé. C’est un moment difficile. Mais nous sommes calmes et nous savons que la vie continue.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

C’était le 26e match à être 0-0 à la mi-temps. Seule la Coupe du monde 1990 comptait plus de matches soit 0-0 à la mi-temps (28).

Les neuf arrêts de Domink Livakovic ont établi un nouveau record pour un gardien croate lors d’une Coupe du monde. Drazen Ladic a effectué sept arrêts contre les Pays-Bas lors des éliminatoires pour la troisième place en 1998. Livakovic est à égalité avec le Polonais Wojciech Szczesny pour le plus grand nombre d’arrêts en un seul match à la Coupe du monde 2022.

C’était le cinquième match de Coupe du monde de la Croatie à aller en prolongation. Au total, huit des neuf derniers matches à élimination directe de la Croatie lors de tournois majeurs se sont déroulés en prolongation.

En plus d’égaler les 77 buts de Pelé, le premier but en jeu ouvert de Neymar pour son pays depuis octobre 2021 l’a vu rejoindre Ronaldo en tant que seuls hommes brésiliens à marquer plusieurs buts lors de trois Coupes du Monde de la FIFA différentes.

L’égalisation de Bruno Petkovic à la 117e minute était le dernier but de la Croatie en Coupe du monde et le dernier égaliseur de l’histoire de la Coupe du monde. C’était aussi le premier tir cadré de la Croatie.

Le Brésil avait remporté trois de ses quatre précédentes fusillades en Coupe du monde, ne s’inclinant contre la France qu’en 1986.

La Croatie a remporté ses quatre tirs au but en Coupe du monde, égalant l’Allemagne en tant qu’équipe avec le plus de victoires sans perdre une seule fusillade.

Le Brésil a été éliminé en cinq matchs consécutifs à élimination directe de la Coupe du Monde de la FIFA contre des adversaires européens.

La Croatie s’est qualifiée pour les demi-finales lors de ses trois quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA (1998, 2018, 2022).

Suivant

Croatie: Modric & Co. va maintenant se préparer pour un énorme affrontement en demi-finale contre l’Argentine ou les Pays-Bas le mardi 13 décembre au Lusail Iconic Stadium.

Brésil: La Séléçao rentrez chez vous sans aucun match international prévu pour 2023 pour le moment. Ce qui est probablement tout aussi bien, car ce résultat prendra du temps à se remettre.