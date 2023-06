La Croatie se qualifie pour la finale de la Ligue des Nations avec une victoire de retour

La Croatie a effectué un retour en seconde période contre les Pays-Bas pour s’assurer une place en finale de la Ligue des Nations 2023. L’équipe néerlandaise a pris les devants à la mi-temps à domicile, puis a ajouté un égaliseur tardif, mais finirait par tomber dans le temps supplémentaire. Le capitaine croate Luka Modric a marqué un penalty tardif pour assurer la victoire 4-2 de l’équipe.

Le match à Rotterdam a commencé lentement, car aucun des gardiens n’avait grand-chose à faire dans les 20 premières minutes. Il n’y a officiellement eu qu’un seul coup combiné au total pendant cette période. Le milieu de terrain Mats Wieffer, qui n’en était qu’à sa deuxième apparition en carrière avec les Néerlandais, a vu un tir contré par un défenseur. Xavi Simons a créé la meilleure chance dans la première partie de la première mi-temps, mais Dominik Livaković a récupéré le centre avant qu’il ne puisse faire des dégâts.

L’équipe néerlandaise prend la tête après un démarrage lent

Néanmoins, le match s’est accéléré et les Pays-Bas ont pris l’avantage à la 34e minute. Après quelques passages habiles par les Néerlandais, Wieffer a trouvé un Donyell Malen grand ouvert à l’intérieur de la surface. L’attaquant du Borussia Dortmund a ensuite frappé un tir oblique passé de l’autre côté de Livaković et dans le fond du filet. C’était le premier but international de Malen depuis octobre 2021.

Les allers-retours en deuxième mi-temps nécessitent plus de temps

Alors que le match semblait sous contrôle, les Néerlandais ont donné un penalty stupide sur pratiquement rien. L’attaquant Cody Gakpo a attrapé et abattu le milieu de terrain vétéran Luka Modric à l’intérieur de la surface à la 54e minute. L’arbitre du match a tout de suite indiqué l’endroit. L’attaquant croate Andrej Kramaric a ensuite calmement placé le ballon directement au milieu, passant un plongeon Justin Bijlow.

La Croatie a ensuite pris l’avantage sur les Pays-Bas moins de 20 minutes plus tard. L’équipe connue pour ses surtensions en seconde période a saisi le but alors que les deux attaquants larges se sont liés. Luka Ivanušec a récupéré le ballon sur le côté gauche et a envoyé un centre bas vers le milieu de la surface. Mario Pašalić s’est accroché à la passe et a soigneusement placé un tir dans le filet à bout portant.

Les Pays-Bas saisiraient cependant un but choquant tardif à la 96e minute pour égaliser le match avec seulement 15 secondes de temps d’arrêt. Après le chaos à l’intérieur de la surface croate, le remplaçant Noa Lang en seconde période a placé un tir au-dessus du gardien et dans le toit du filet. La Croatie avait choisi de se replier et de se défendre, mais cette décision n’aurait finalement pas fonctionné.

La Croatie qualifiée pour la finale de la Ligue des Nations

Alors que le match se prolongeait, la Croatie reprenait l’avantage huit minutes seulement après le début de la période. Le but est essentiellement venu pendant une accalmie dans le match. Bruno Petkovic a frappé de l’extérieur de la surface pour remettre son équipe devant. Le milieu de terrain a utilisé le rythme et le placement pour placer le ballon devant Bijlow dans le but.

Modric a ajouté un autre but pour la Croatie lorsqu’il a converti un penalty à la 117e minute du match. C’était son 24e but international lors de sa 165e apparition au total pour l’équipe. La Croatie affrontera désormais le vainqueur de l’Italie et de l’Espagne lors de la finale de la Ligue des Nations 2023 le dimanche 18 juin.

PHOTO : IMAGO / ANP